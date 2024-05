Fidesz a láthatáron, ígéretcunami öntötte el a 100 ezres budai kerületet

Százezer választópolgár jogosult eldönteni, hogy ki legyen Óbuda polgármestere a következő öt évben. Ez ötször annyi felnőtt lakost jelent, mint ahányan a Belvárosban szavazhatnak. Ennél csak Újbudán lakik több választó, éppen ezért mindig presztizskérdés volt, hogy ki nyer a III. kerületben. Nem véletlen, hogy Tarlós István is innen zsilipelt át a főpolgármesteri székbe, miután 1990 és 2006 között vezette a kerületet. Utána következett a szintén fideszes Bús Balázs 2019-ig. Ebből is látszik, hogy a gigantikus békásmegyeri lakótelep ellenére alapvetően jobbos kerületről volt szó, de 2019-ben itt is elege lett a többségnek a fideszes tempóból és szoros csatában az eredetileg szocialista Kiss László nyert az ellenzéki pártok összefogásával.

A választási csata tényleg nagyon szoros volt: a Momentum Mozgalom, a Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Lehet Más a Politika által jelölt Kiss László 27 206, míg a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt által jelölt Bús Balázs 26 749 érvényes szavazatot kapott. Előbbi az érvényes szavazatok 50,42, utóbbi a 49,58 százalékát szerezte meg.

Idill a Római-parton

Kettejük közötti csata várható most is, az óbudai kampányban pedig kéz a kézben jár az ígérgetés és a lejáratás. Február közepi hír volt, hogy Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alelnöke, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgatója Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszternél mindkét tisztségének megszüntetését kezdeményezte, mert az önkormányzati választáson polgármesterjelöltként indul. Szerencsére a fideszes miniszter elfogadta a kezdeményezést, így beindulhatott Bús Balázs kampánya. Nem fogja vissza magát.

Óbuda egyik szimbóluma is lehetne a Sziget fesztiválról ismert K-híd. Tény, hogy az Óbudai-sziget főbejáratát a rozsda tartja össze, ezt pedig nem győzi elég gyakran felróni Bús Balázs a regnáló polgármesternek, igaz, amikor ő volt a polgármester, akkor is rozsdás volt a K-híd. Ugyanakkor Kiss László 2019-ben éppen azzal kampányolt: célja, hogy a kerülethez tartozó Hajógyári-sziget ne kerüljön végleg fideszes oligarchák kezébe, és ígérte, visszaveszi azt, hiszen a sziget a budapestieké. Visszatérő elem a kormányzati sajtóban, hogy hiába volt lehetőség a cserére, hiába vannak százmilliós pluszbevételek a fesztiválból, sem Karácsony Gergely, sem Óbuda baloldali vezetése nem tett semmit.

Ez persze nemcsak a Hajógyári-szigetre igaz, hanem a Római-partra is, ahol szintén nem történt túl sok változás, ugyanazok a lepattant hekkezők várják a vendégeket, mint az elmúlt 100 évben. A gátépítési vita sem oldódott meg: a legutóbbi hírek szerint Óbuda vezetése visszavont mindent engedélyt, Karácsony Gergely pedig januárban sokadszor is elmondta: a főváros szeretne forrásokat találni a Római-part felújítására. Az igazsághoz azonban hozzá tartozik, hogy 2022-ben megnyílt a közel 2 hektáros Pünkösdfürdő Park, az új közpark mintegy 1,5 kilóméter hosszan húzódik a Duna partján.

A Római-part és a Hajógyári-sziget örökzöld témái az óbudai kampányoknak, de Bús Balázs számos egyéb területen is ígéret-cunamival árasztja el az óbudaiakat. Néhány példa:

Szerinte a Kiss László vezette önkormányzat 2619 fát vágatott ki 5 év alatt, Átfogó iskolafelújítási és korszerűsítési programot indítunk, Megszüntetjük a dunai szennyvízbeömlést, amely veszélyezteti a Római-parti strand működését, Újraindítjuk a rászoruló gyermekek ingyenes reggeliztetését, A MÉH (Melléktermék És Hulladékfeldolgozó) legelővé vált köztereinket tisztává varázsoljuk, Visszaadjuk és bővítjük a parkolási kedvezményeket a kerületben élők számára.

Ez a fideszes kampány ígérgetős része, a másik része pedig a lejáratás. A Magyar Hang írta meg, hogy impresszum nélküli lejárató szórólapot akart gyártatni a Bús Balázs vezette III. kerületi Fidesz. A cikk szerint a nyomdába a megrendelést a jelenleg is fideszes önkormányzati képviselő, Csikósné Mányi Júlia vezette Összefogás Óbudáért Egyesület küldte el. Az ellenzéki pártok közölték: az ügyben tiltott pártfinanszírozás, választási csalás és költségvetési csalás miatt feljelentést tesznek, egyben felszólították a Fideszt, hogy tartsa be a törvényeket, és ne finanszírozza kampányát közpénzzel kitömött civil szervezetekből, és fejezze be a név nélküli hazugságok terjesztését.

Az március elejére derült ki, hogy megállapodott az ellenzék Óbudán, Kiss László hatpárti támogatással indul újra: a Jobbik is csatlakozott a Demokratikus Koalíció, a Momentum, az MSZP, az LMP és a Párbeszéd helyi szövetségéhez. Az ellenzéki kerületvezetés szerint a helyi Fidesz putyini kampányt folytat. Ennek előzménye, hogy márciusban nem támogatta az óbudai képviselő-testület a Fidesz-frakció azon javaslatát, hogy állítsanak fel vizsgálóbizottságot az önkormányzat által kötött, az ügyészség szerint fiktív szerződések kivizsgálására.

Elkezdte putyini kampányát a Fidesz, amelynek jól ismert módszere az ellenfelek besározása, és az a célja, hogy elterelje a figyelmet a pedofilbotrányba belekeveredett kormánypárti politikusokról

- fogalmazott Kiss. Szerinte azért nincsen szükség vizsgálóbizottságra, mert nyilvánosságra hozták az obuda.hu-n valamennyi kifogásolt, fiktívnek tartott szerződés teljesítési dokumentumait.

A polgármester kampánya talán egy kicsivel visszafogottabb, de azért Facebook-posztjai alapján úgy tűnik, hogy kezd ő is felpörögni. Néhány ígérete.

Még idén elkezdődhet az óbudai Flórián téri felüljáró felújítása, A kerület egészében elérhetővé tesszük a Bubi-szolgáltatást, Megvédjük és megőrizzük mindenki számára elérhető zöld, természetközeli helynek az Óbudai-szigetet, a Mocsárosdűlőt és a Római-partot, Felújítjuk és bővítjük a térfigyelő kamera rendszert, Felújítjuk az önkormányzati bérlakásállományt, Megvédjük a Szent Margit Szakrendelőt az államosítástól, és megújítjuk a Csobánka téri szakrendelőt.

Bús Balázs és Kiss László csatájába bezavarhat, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is saját jelöltet indít Budai Sándor szamélyében. Ő 1999-ben született, 22 éve él Békásmegyeren, jelenleg a párt webshopját működteti. Vicces ígéreteinek egyike, hogy szemétszigetet építene a Dunára, ezzel megnövelve az Óbudai-sziget méretét. Elkészülne a régóta ígért gyalogoshíd is, természetesen PET palackból. Valamint eladná az önkormányzati vagyont Marketplace-en és a pénzt korrupciós szerződésekben visszaosztaná az oligarcháknak.

Némileg meglepő, hogy senki nem kampányol azzal, hogy mennyire szurkol a III. Kerületi TVE focicsapatának, pedig az 1887-ben alapított egyesület igazán szép eredményeket ér el az NB III. minőségi mezőnyében.