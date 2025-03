A Fidesz választókerületi elnöke nagyon szeretne Magyar Péterrel beszélgetni

Egyelőre nem tudni, ki lesz a fideszes induló a budapesti 3-as választókerületben, ahol Magyar Péter indul, mindenesetre Steiner Attila választókerületi elnök arról posztolt, örül, hogy ez így alakult és „alig várja, hogy nyíltan beszéljenek Magyar régi ügyeiről” — szúrta ki a 444.

„Reméljük nem bújik a miniszterelnök a hátad mögé…vagy inkább a feleséged szoknyája mögé. Talán összeszedi a bátorságát, már ha van neki ilyen. Ezt a “remek” posztodat is Annamari írta? Feltűnt már nektek, hogy az emberek a saját életükről és a hazájukról szeretnének beszélni?” — reagált a poszt alatt kommentben Magyar Péter

Steiner nem parlamenti képviselő, hanem államtitkár, most épp az Energiaügyi Minisztériumban. A választókerületeket korábban átrajzolták, most már nem csak a XII., hanem a XI. kerület egy része is oda tartozik — teszi hozzá a 444.