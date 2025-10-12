Fideszes fellegvárban tesztelik, hogy van-e kormányváltó hangulat

Ha az október 12-i időközi polgármester-választáson valami váratlan változás vagy fordulat következik be Kiskunfélegyházán, akkor abból már következtetéseket lehet levonni a 2026-os parlamenti választásokkal kapcsolatban is. Bács-Kiskun megye, azon belül is a kiskunfélegyházi választókerület emberemlékezet óta a Fidesz és szövetségesei felségterülete, ahol az ellenzéknek szemernyi esélye sem volt a győzelemre. A 2022-es választáson Lezsák Sándor 63 százalékos eredménnyel hozta a körzetet, a 2024-es önkormányzati választáson Csányi József 76,5 százalékos győzelmet aratva lett a 30 ezres mezőváros polgármestere a Nemzeti Fórum (a Fidesz szövetségese, elnöke Lezsák Sándor) színeiben. Az európai parlamenti választáson viszont a Fidesz listája csak 45 százalékot kapott Kiskunfélegyházán a Tisza Párt 33 százalékos eredményével szemben.

Tekintsenek úgy a választók a kiskunfélegyházi időközi polgármester-választásra, hogy már 2025-ben véleményt nyilváníthatnak a Fideszről, a kormánypártokról, a NER-ről. Üzenhetünk a kormánynak, hogy mennyire vagyunk velük elégedettek, vagy sem, és mondjuk el a véleményünket az egészségüggyel, az oktatással, és mindennel kapcsolatban, ami a hétköznapjainkat érinti

– mondta Kollár László polgármester-jelölt a KecsUP Híreknek adott nagyinterjújában október 8-án.

Mivel a Tisza 2026-ig nem indul semmilyen választáson, a Jobbik által támogatott Kollár László az ellenzéki jelölt a városban. Még 2024-ben a harmadik helyen végzett 8,5 százalékkal, az akkor még létező baloldali összefogás jelöltje is megelőzte 15 százaléknyi szavazattal. A kormánypárti Csányi Józseffel szemben esélyük sem volt. Kollár László 2010 ősze óta önkormányzati képviselő, akkor zárt be a félegyházi kórház, mint aktív kórház. Gyakorlatilag azóta folyamatosan azzal kampányol, hogy ő visszaállítaná a helyi kórházi ellátást.

Lezsák Sándor felségterületén szavazhat a nép

A választás fő esélyese természetesen Csányi József, aki váratlanul mondott le még július elején. Lemondását Csányi nem is maga jelentette be, azt helyette Balla László, a város alpolgármestere közölte. A Bács-Kiskun megyei Kecsup a találgatások között arról írt, hogy Csányi és a Nemzeti Fórumot vezető Lezsák Sándor közötti konfliktus vezetett a lemondáshoz. Augusztus 21-én viszont a nemzeti fórumos önkormányzati képviselők kiadtak egy közleményt arról, hogy ők mondatták le Csányit.

A polgármester rovott múltú barátjának a lányát fel kellett venni a hivatalba, munkavégzés helyett a valódi feladata a kollégáiról való jelentés volt. A felesége mellett tartott szeretőjét – szakításukat követően – a város térfigyelőkamera-hálózatának lehetőségeivel visszaélve azt a volt szerető megfigyelésére használta fel

– írtak erős állításokat a közleményben. Majd luxizással folytatták: szerintük tele volt a város hírekkel magánrepülőzésekről, luxusnyaralásokról, luxusingatlanról, luxusautókról, olyan dolgokról, amelyek ellentmondásban vannak a polgármesteri tisztséghez fűződő átláthatósággal, amit egy vagyonnyilatkozatnak is tükröznie kellene.

Lezsák leverte a palotaforradalmat

Sokáig úgy volt, hogy a Nemzeti Fórum Balla Lászlót indítja az időközi választáson. A győzelem szinte garantált lett volna, hiszen a kiskunsági városban teljes a Fidesszel szövetséges szervezet dominanciája, 2024-ben ők nyerték el mind a tíz egyéni körzetben a képviselői mandátumot. A nyár végére azonban Csányi és Lezsák rendezte a viszonyát.

A korábbi polgármester-választáson a Nemzeti Fórum színében több mint 76 százalékot kapott Csányi József továbbra is rendkívül népszerű Félegyházán. Polgármester-jelöltként való indulása ellen a Nemzeti Fórum nem kampányol, emiatt arra kértem Balla László alpolgármestert, a szükséges aláírásokat elsőként összegyűjtő barátunkat, hogy lépjen vissza a polgármester-jelölti küzdelemtől. Legyen újra békesség, nyugalom Félegyházán, továbbra is köznyugalom jellemezze a várost

– közölte augusztus végén Lezsák Sándor.

Tehát papíron Csányi József függetlenként indul, de a Nemzeti Fórum nem kampányol ellene és nem indít rá ellenfelet. Maga a kampány elég lagymatag, a város nincsen teleplakátozva, így alacsony részvétel várható. A lemondott, de újrázásra készülő polgármester természetesen hatalmas jövőbeli fejlesztéseket ígér: óvodát, sportpályát, munkásszállót vizionál a helyieknek. A város költségvetése elvileg stabil: nincs az önkormányzatnak több évre vagy évtizedre áthúzódó kötelezettsége. Ugyanakkor idén 678 millió forintot be kell fizetni szolidaritási adó címen, ami nagyon komoly tétel egy Félegyháza nagyságrendű település számára.

Elégedetlenség azonban így is van a Fidesz és szövetségesei által teljesen leuralt vidéken, amit jól mutat, hogy Magyar Péter országjáró körútjának kiskunfélegyházi állomásán is jelentős tömeg előtt beszélhetett augusztusban. A Tisza Párt elnöke ugyanakkor nem adott útmutatást, hogy a tiszásoknak kire kéne szavazniuk. Saját jelölt hiányában választhatják még Kása Norbertet vagy Szabó Bálintot, akik függetlennek mondják magukat. Utóbbi országosan ismert, szinte az összes lehetséges választáson elindul, legutóbb a márciusi országgyűlési időközi választáson lehetett rá szavazni Újpesten. Ott 3 százalékot sem kapott, meglátjuk, a félegyháziak mit szólnak a trombitás politikushoz.