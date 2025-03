Fideszes polgármesterjelölt rugdolózott a Tisza Párt standjánál Magyar Péter szerint

Magyar Péter egyúttal arra kérte Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy emelje fel a hangját az aktivistáikat az elmúlt napokban ért támadások ellen. „Az ön feladata a nemzet egysége fölötti őrködés és minden magyar képviselete. Nem nézheti tovább tétlenül, hogy Orbán Viktor és a kormánypárt politikusai nyíltan erőszakra buzdítanak és most már fizikailag is inzultálnak idős civil hölgyeket!”, írta.

A Tisza Párt a Nemzet Hangja népszavazási kezdeményezés keretében gyűjtött be véleményeket Dunaegyházán.

