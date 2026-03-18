Figyelem, fontos választási határidő jár ma le

Ma 16 óráig regisztrálhatnak a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az áprilisi országgyűlési választásra; jelenleg csaknem 492 ezren szerepelnek a levélben szavazók névjegyzékében – derül ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szerdai adataiból.

E szerint, a már névjegyzékbe vett 492 123 választópolgárból legtöbben romániai (205 961), illetve szerbiai (68 256) értesítési címet adtak meg a regisztrációnál.

Németországot 5827-en, az Egyesült Államokat 1747-en, Nagy-Britanniát 1491-en, Kanadát 1325-en, Svájcot 1186-an, Ausztráliát 751-en, Svédországot 714-en, Magyarországot pedig 2884-en jelölték meg értesítési címként. Kettős állampolgárságot tiltó országot 19 693-an adtak meg értesítési címként, 177 392-en pedig e-mailes elérhetőséget jelöltek meg.

A tavaszi országgyűlési választáson a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok levélben szavazhatnak. Ehhez előbb regisztrálniuk kell az NVI-nél, az iroda ez után levélben juttatja el a szavazási iratcsomagot – köztük az országgyűlési választás szavazólapját – a választópolgárhoz, aki a voksát levélben adhatja le.

(MTI)