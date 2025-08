Fizetett hirdetésekkel támad a Harcosok Klubja

Kapcsolódó cikk Edzőtábort hirdetett harcosaink Orbán Viktor, de nem is ez a legkeményebb bejelentése Készülnek a Harcosok? Vendéget vár Orbán Viktor.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor „A Harcosok Klubját Orbán Viktor 2025-ben azzal a céllal alapította legelhivatottabb szövetségeseivel, hogy Magyarország érdekeit az online térben is hatékonyan képviseljék. A Klubba kizárólag meghívás alapján lehet bekerülni, a tagságnak szigorú elvi feltételei vannak. Azon magyarok jelentkezését várjuk, akik a nemzeti értékek talaján állva aktívan készek cselekedni Istenért, hazáért és családért – a digitális világban és azon túl is” – olvasható a jelentkezésre felhívásban.

