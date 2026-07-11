Foci-vb: A spanyolok elbúcsúztatták a belgákat a negyeddöntőeben

Az első félidőben végig fölényben futballozó spanyoloknak Fabian Ruiz szerzett vezetést a 30. percben, de a szünethez közeledve a rivális teljesen váratlanul egyenlített Charles De Ketelaere fejesével, így a kapus Unai Simon 2022-es vb-n kezdődött góltalansági csúcsa 650 percnél szakadt meg.

A meccset az döntötte el, hogy Pau Cubarsi távoli bombája kijött a megsérülő Thibaut Courtois helyére beálló Senne Lammensről a 88. percben, a kipattanót pedig a keresztléc alá vágta Mikel Merino, aki a nyolcaddöntőben is nyerőember volt Portugália ellen. A 2010-es aranyérmük óta először négy közé jutott spanyolok a keddi elődöntőben a nyolc éve arany-, legutóbb ezüstérmes franciákkal találkoznak Dallasban.

(MTI)