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Közélet Belgium Foci-vb 2026 Spanyolország

Foci-vb: A spanyolok elbúcsúztatták a belgákat a negyeddöntőeben

mfor.hu

 Spanyolország-Belgium: 2-1. 

Spanyolország-Belgium 2-1 (1-1)

A spanyol válogatott hajrában szerzett góllal 2-1-re legyőzte a belga csapatot pénteken a labdarúgó-világbajnokság Los Angeles-i negyeddöntőjében.

Az első félidőben végig fölényben futballozó spanyoloknak Fabian Ruiz szerzett vezetést a 30. percben, de a szünethez közeledve a rivális teljesen váratlanul egyenlített Charles De Ketelaere fejesével, így a kapus Unai Simon 2022-es vb-n kezdődött góltalansági csúcsa 650 percnél szakadt meg.

A meccset az döntötte el, hogy Pau Cubarsi távoli bombája kijött a megsérülő Thibaut Courtois helyére beálló Senne Lammensről a 88. percben, a kipattanót pedig a keresztléc alá vágta Mikel Merino, aki a nyolcaddöntőben is nyerőember volt Portugália ellen. A 2010-es aranyérmük óta először négy közé jutott spanyolok a keddi elődöntőben a nyolc éve arany-, legutóbb ezüstérmes franciákkal találkoznak Dallasban.

(MTI) 

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