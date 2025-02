Fogalmuk sincs a magyaroknak arról, hogy mekkora a baj ezen a téren

Ez azt is jelezheti, hogy az áldozatok is többségében abból indulnak ki, hogy bántalmazott helyzetük „egyedinek”, „ritkának” számít, a többségre egyáltalán nem jellemző, „mások” nem érintettek ilyen ügyekben. Kérdéses, hogy ezek, az Eurostat adatai szerint alapvetően téves benyomások mennyire erősítik az áldozatokban azt az érzést, hogy nincsenek egyedül a problémáikkal, számíthatnak a többség támogatására – tették hozzá.

Az IDEA Intézet eredményei alapján elmondható, hogy a társadalom érzékeli, hogy a nők elleni erőszak problémája egyre erőteljesebben van jelen a hétköznapokban, hiszen a többség (62 százalék) azzal legalább részben egyet tudott érteni, hogy az utóbbi években egyre több magyar nő számol be arról, hogy lelki, vagy fizikai bántalmazást kell elszenvednie. A téma hatékony, össztársadalmi kezelését azonban nehezítheti, hogy a nők bántalmazásának általános elterjedtségét nem látja reálisan a magyar társadalom. Bár az Eurostat adatai szerint a nők többségét érte már élete során valamilyen lelki, vagy fizikai, szexuális erőszak, vagy fenyegetés a párkapcsolatában, az IDEA Intézet eredményei szerint a felnőtt népesség, és ezen belül a nők többsége is úgy gondolja, hogy kisebbséget alkotnak az ilyen helyzeteket elszenvedők.

