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Közélet Magyar Péter

Főispáncsere indul: Magyar Péter döntött a kormányhivatali vezetőkről

mfor.hu

Hét vármegyei kormányhivatal élén lesz személycsere, miután Magyar Péter új főispáni kinevezésekről határozott a Magyar Közlönyben megjelent döntés szerint.

Több vármegyei kormányhivatal élére is új főispánokat nevezett ki Magyar Péter miniszterelnök Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter javaslatára – derül ki a pénteki Magyar Közlönyben megjelent határozatból. A kinevezések 2026. június 29-i hatállyal lépnek életbe, így a frissen kijelölt vezetők hétfőtől veszik át hivatalosan a munkát.

A döntés több megyét is érint: Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Zala, Veszprém, Heves, Somogy, valamint Komárom-Esztergom vármegyében is új főispán kerül a kormányhivatal élére – írja az Economx.

A kinevezettek között szerepel dr. Bede Péter József (Szabolcs-Szatmár-Bereg), dr. Bozsolik Róbert Zsolt (Tolna), dr. Cseresnyés Béla (Zala), Fröhlichné Hamar Edit (Veszprém), dr. Kovács Éva (Heves), dr. Sinka-Ács Judit (Somogy), valamint dr. Tyukodi Dávid (Komárom-Esztergom).

A kormányfő indoklása szerint a rövid távú cél, hogy a jelenlegi jogszabályi keretek között közigazgatási szakemberek töltsék be a pozíciókat, transzparens kiválasztási eljárás alapján. Hosszabb távon ugyanakkor a kormány a kormányhivatali rendszer átalakítását is tervezi, amely a vármegyerendszert is érintheti.

 

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