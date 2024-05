Földeket játszott át külföldieknek a köztársasági elnök?

A bizonyítékokat Dobrev Klára holnap 10:30-kor adja át az ügyészségnek, majd a dokumentumokat a helyszínen a sajtónak is átadja a Legfőbb Ügyészség épülete előtt, a Markó utcában - áll a DK közleményében.

Dobrevet Kálmán Olga konferálta fel, ő azt mondta, ha Orbán azt gondolta, hátradőlhet, akkor nagyot tévedett, hiszen ma egy hetek óta tartó nyomozói munka ért véget.

Sulyok Tamás egy köztörvényes bűnöző, a csongrádi földmaffia tagja volt – jelentette ki Dobrev.

Szerinte Sulyok pénzért, ügyvédként, vélhetően jogellenesen játszott ki földeket külföldieknek. A magyar föld külföldi kézre játszása strómanokon keresztül történt, Szeged környékén ez több mint ezer hektárt érintett – jelentette ki.

Ezt szerinte három-négy helyi ügyvéd segítségével, közreműködésével játszották ki. Ezek az ügyvédek segítettek egymásnak: egyikük a kölcsönszerződést, másik a haszonélvezeti jogot, míg harmadik az ajándékozást intézte. Ennek egyik figurája volt Dobrev állítása szerint Sulyok Tamás, aki szerinte osztrák tulajdonba játszotta ki a földeket.

Sulyok ügyében egy 103 hektáros föld játszott központi szerepet. Ebben az esetben mindent Sulyok intézett – állítja Dobrev.

A papírokat bemutatják, senki nevét nem takarták ki. Ezt a 103 hektárt egy stróman, Gyuris Gyula Ernő nevére került, ő Kocsis Gyula Lászlónak ajándékozta, ingyen. Dobrev fel is mutatta a szerződést, ezt Sulyok ellenjegyezte, ő szerkesztette ügyvédként is.

Kocsis László kötött egy kölcsön- és jelzálog szerződést azon külföldiek cégével, akik törvényesen nem szerezhették volna ezt meg. Ez az Agronómia Kft., ez az osztrák Kirchmayr-család tulajdona elmondása szerint. Ezt Sulyok szerkesztette és ellenjegyezte. A cég haszonélvezeti- és jelzálogjogot szerzett a földre. Az Agronómia Kft. magyarországi kézbesítési megbízottja elmondása szerint szintén Sulyok Tamás.

Dobrev szerint ez önmagában is bizonyító erejű, bizonyítják, hogy Sulyok bűncselekményt hajtott végre. Beszélt egy úgynevezett “zsebszerződésről” is.

Ebből szerinte kiderül, hogy az első stróman a földet az Agronómia Kft.-nek vette meg. Az első szerződésben szerinte le is írta, hogy Gyuris ügyvezetőként azért vette meg, mert az Agronómia – tulajdonosi háttere miatt – nem lehet vevője a földnek. Azonban a szerződésben rögzítették, hogy a föld felett az Agronómia Kft. rendelkezik.

Dobrev szerint a szerződést megkötő felek tudják, hogy törvényt sértenek, a külföldiek a föld árát stikában egy szénavásárlással ki is fizették, mitöbb, azt is bebiztosították, hogy ha változik a törvény, vagy Gyuris meghal, a föld akkor is maradjon náluk.

Dobrev ezért felszólította Sulyok Tamást, hogy mondjon le köztársasági elnöki pozíciójáról. Hozzátette: csütörtökön az ügyészségre megy, és beadja a papírokat. Ezt követően csütörtökön délelőtt 10:30-kor sajtótájékoztatót is fog tartani.