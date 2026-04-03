Fölényes Fidesz-győzelmet vár a Nézőpont Intézet

A Nézőpont Intézet mandátumbecslési projektjének előrejelzése arra tesz kísérletet, hogy a 106 választókörzet legvalószínűbb győztese mellett megbecsülje a 93 listás mandátum eloszlását is. A 106 választókerület legvalószínűbb győzteseit a hét folyamán már publikálta a Nézőpont Intézet: 66-ban várható Fidesz-győzelem, 39-ben Tisza-győzelem és 1 választókerületben Tisza-barát, de független jelölt győzelme esélyes.

A mandátumbecslés során az országosan történelmi csúcsnak számító 75 százalékos hazai részvétellel számolt a Nézőpont (ez összesen 5,72 millió hazai érvényes szavazat). A közvélemény-kutatások során válaszadók nyersen ennél nagyobb arányban jelzik részvételi hajlandóságukat, de a politikai érdeklődés vagy korábbi részvételi hajlandóság alapján megalapozottan feltételezhető, hogy a részvétel nem éri el a 80 százalékot.

Az egyéni választókerületeket a Nézőpont már korábban megbecsülte, 66 helyen várt Fidesz-győzelmet, 39 helyen a Tisza-győzelmére számított, illetve Hadházy Ákos független képviselőt látta a legesélyesebbnek. A listás szavazatoknál a kövekező eredményt mérték:

Kapcsolódó cikk Nézőpont: 66 egyéni körzetben nyerhet a Fidesz Szerintük csak 39-ben nyerhet a Tisza.

Más közvéleménykutatók, például a Medián ezzel teljesen ellentétes eredményre jutottak a felméréseik során.