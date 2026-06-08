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Közélet Fidesz Mi Hazánk parlament Tisza Párt Magyar Péter Melléthei-Barna Márton

Folytatódhat Magyar Péter felkérdezése a parlamentben hétfő délután?

mfor.hu

Nagy viták várhatók.

Az országgyűlési képviselők tiszteltdíjának csökkentéséről, valamint a még folyamatban lévő devizahiteles perek, végrehajtások felfüggesztéséről dönthet az Országgyűlés hétfőn, e heti kétnapos ülésének első napján.

A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés a megszokottaknak megfelelően 13 órakor kezdődik napirend előtti felszólalásokkal.

A döntéshozatalok során megválaszthatja az Országgyűlés a Tisza-frakció által kezdeményezett öt vizsgálóbizottságból négynek a vezetőit, tagjait. Szavaznak a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, illetve a kegyelmi botrány felelőseit, továbbá a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottság tagjairól és tisztségviselőiről.

A végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság tagjairól – amelynek élére Magyar Péter miniszterelnök Toroczkai Lászlót, a Mi Hazánk frakcióvezetőjét javasolta – később döntenek.

A házszabálytól eltérve tárgyalják és a nap folyamán szavaznak is a képviselők az Országgyűlésről szóló törvény és az azzal összefüggő egyes törvények költségcsökkentéssel kapcsolatos módosításáról. A Tisza Párt frakcióvezetője, Bujdosó Andrea és frakciótársa, Kalázdi-Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja. Ennek alapján a képviselők tiszteletdíja 40 százalékkal csökkenhet.

Ugyancsak vita lesz, majd határozathozatal a Hantosi István és Melléthei-Barna Márton (mindeketten Tisza Párt) által benyújtott, az egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálata érdekében az érintett folyamatban lévő eljárások kezeléséről szóló törvényjavaslatról. Az előterjesztés a még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja.

Megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, majd a képviselők fél órában kérdéseket tehetnek fel a kormány tagjainak.

(MTI)

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