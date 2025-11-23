2p

Folytatódik a bulinegyed-konfliktus a zsidó szervezetek és a VII. kerület között

Továbbra is tartja magát az országos főrabbi, Frölich Róbert ahhoz, hogy Belső-Erzsébetvárosnak ki kellene válnia a VII. kerületről. Ehhez népszavazást tartanának a városrészben, később pedig a befogadó kerületben is.

A megváltozott forgalmi rendről, és a köztisztaságról is szó volt azon a VII. kerületi egyeztetésen, ahol a helyi lakosságot képviselő zsidó szervezetek vezetőivel találkozott az önkormányzat – írja az Infostart. Az egyeztetésen a BKK és a Budapest Közút szakemberei is részt vettek.

Niedermüller Péter, a kerület polgármestere elmondta: megállapodtak arról, hogy a zsinagógák és a kegyeleti helyek környékét kiemelt takarítási övezetté nyilvánítják. Frölich Róbert országos főrabbi szerint azonban nem látta pozitívan az egyeztetés eredményeit, ezért továbbra is egy helyi népszavazás megvalósításán dolgoznak. Arra is panaszkodott, hogy éjjelenként vizelet és hányás található a helyi templomnál, de az utóbbi időben reggelre már eltakarítják. 

Ha egy VII. kerületi népszavazáson a többség úgy dönt, hogy Belső-Erzsébetváros egy másik kerület része legyen, akkor a befogadó kerület lakóinak körében is népszavazást kell kiírni. Soproni Tamás, a VI. kerület polgármestere elmondta: ha a lakosság támogatja az ötletet, akkor ő nyitott erre.

Az Mfor korábban részletesen beszámolt arról, hogy a bulinegyed néven elhíresült Belső-Erzsébetváros az országos főrabbi, és a Mazsök elnöke kezedményezésére kiválhat a VII. kerületből. Akkor még Soproni Tamás is óvatosabban fogalmazott: megtisztelőnek nevezte a kezdeményezést, de hozzátette, nincsenek területi követelései más kerületekkel szemben. Az Mfornak az V. és a VIII. kerületi önkormányzat elmondta: ők nem kaptak megkeresést Belső-Erzsébetváros csatlakozásával kapcsolatban.

A Főpolgármesteri Hivatal az Mfor kérdésére elmondta: ha a városrész valóban ki akarna válni a kerületből, akkor csak az előkészítő folyamat egy-másfél évet vehet igénybe. 

