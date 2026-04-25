Folytatódik a választások utáni kormánypárti belháború

Elmarasztalták a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-t, mert nem hajtotta végre a Kúria rendelkezését.

A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. megsértette a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási alapelvét azzal, hogy a hirado.hu oldalán nem tette közzé a Kúria végzésének rendelkező részét arról, hogy saját szerkesztői véleményét kapcsolta egyes médiatartalmak címéhez, és a jogsértéssel érintett cikkeket továbbra is jogsértő címmel teszi közzé – állapította meg a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) pénteki, online ülésén.

Az NVB egyúttal elrendelte, hogy a Duna Médiaszolgáltató a határozat közlésétől számított három napon belül tegye közzé a hirado.hu főoldalán, a jogsértő közléshez hasonló módon az NVB határozatának első pontját. Az NVB határozata nem jogerős, ellene három napon belül lehet bírósági felülvizsgálati kérelmet benyújtani.

Az ügy előzménye, hogy a Kúria megállapította: a hirado.hu oldalon a március 16-18. közötti időszakban a Duna Médiaszolgáltató saját szerkesztői véleményét kapcsolta egyes médiatartalmak címéhez. A Kúria eltiltotta a Duna MSZ-t a további jogsértéstől és bírságot szabott ki.

Az NVB egy másik ügyben eljárva megállapította, hogy a Duna MSZ nem tette közzé a bírósági végzés rendelkező részét a jogsértésről a hirado.hu főoldalán, és a jogsértéssel érintett cikkek továbbra is jogsértő címmel voltak elérhetőek. A Kúria helybenhagyta az NVB határozatát.

Az NVB-nél most egy magánszemély kifogásolta, hogy a Duna Médiaszolgáltató továbbra sem hajtotta végre a Kúria végzésének jogsértést megállapító részét, annak ellenére sem, hogy a Kúria egy másik végzésében megállapította a mulasztását. A beadványozó szerint a jogerős hatósági és bírósági döntések végrehajtása a jogállamiság alapvető követelménye, ez a mulasztás pedig kizárja a jóhiszemű joggyakorlást.

Az NVB pénteki ülésén egyhangúlag úgy döntött, a kifogás alapos. Határozatában hivatkozott arra, hogy a választási alapelveket a választás jogerős eredményének megszületéséig be kell tartani, az országgyűlési képviselő választási eljárása pedig még tart, a választás eredménye még nem emelkedett jogerőre.

Az NVB hivatkozott a Kúria egyik végzésére, amely szerint a választási ügyben hozott jogerős bírósági határozat végrehajtásának elmulasztása sérti a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét és a jogszabálysértés szándékos elkövetésének megállapítását önmagában megalapozza, ha a jogsértőnek minősített tartalmat a jogszabálysértéstől való eltiltás ellenére továbbra is változatlanul elérhetővé teszik.

Az NVB ez alapján megállapította a Duna MSZ jogsértését, ugyanakkor – mivel bírság kiszabására csak a választási kampánnyal összefüggésben elkövetett jogsértés esetén van lehetőség – bírság kiszabását mellőzte.

A Hungrail üdvözli Magyar Péter jelöltjét a közlekedési miniszteri posztra.

Főszerkesztői jegyzet arról, meddig volt hajlandó elmenni az Orbán-rezsim, ha nem tetszett neki egy kritika. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Megerősítették, hogy valóban a barátja, Benkő Szilárd látta vendégül a leköszönő külügyminisztert.

A távozó külügyminiszter felesége 1 milliárd 998 forintot vett ki cégéből osztalékként, 2019 és 2024 között. A hivatalosan belsőépítészszettel foglalkozó cégről nem sok mindent lehet tudni.

Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek, Kátai-Németh Vilmost pedig szociális- és családügyi miniszternek Magyar Péter. A kijelölt miniszterelnök 14 órakor külön videóban jelenti be a TISZA-kormány oktatási miniszterét.

Miközben kiderült, miért kényszerítette az MNB Simor Andrást, hogy lemondjon az Erste felügyelőbizottsági tagságáról, Matolcsy György reagált az elnöki tevékenységét ért kritikákra.

Az Alkotmánybíróság keddi ülésén Szabó Marcel alkotmánybíró lemondásra szólította fel az intézmény elnökét, Polt Pétert – írta meg a Magyar Hang.

Trippon Norbert, Újpest polgármestere függetlenként folytatja tovább, kilép a Demokratikus Koalícióból. Erről a politikus a Facebook-oldalán posztolt.

Már 22 állammal van tapasztalatuk.

Legalább 160 veszélyhelyzeti rendelet van érvényben.

