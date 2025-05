Folytatódik az ukrán-magyar kémsaga

Péntek délelőtt terjedt el a hazai médiában futótűzként a hír – lapunk is megírta –, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közlése szerint lelepleztek egy magyar katonai hírszerzési ügynökhálózatot, amelynek tagjai Kárpátalján működtek. A nyomozás során két személyt tartóztattak le. Az SZBU szerint az ügynököket a magyar katonai hírszerzés egyik hivatásos tisztje irányította, akinek kilétét is sikerült azonosítaniuk.

A kormány Facebook-oldalán pont most, egy nappal az ukrán kémvádak után tette közzé, hogy a TEK elfogott egy ukrán kémet Budapesten.

