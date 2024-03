Fontos bejelentést tett a kigyulladt népszerű wellness-szálló vezetősége

Március 9. rendkívül nem szomorú nap volt azok számára, akik szívesen pihentek a Dunakanyar egyik ikonikus szállodájában, hiszen a visegrádi Hotel Silvanus negyedik emelete és tetőszerkezete teljes terjedelmében lángokba borult – igaz, szerencsés módon személyi sérülés nem történt.

A Hotel Silvanus megújulva várja majd a vendégeket.

Fotó: Facebook/Hotel Silvanus

A szálloda néhány nappal ezelőtt már jelezte közösségi oldalán, hogy megkezdték az újjáépítési munkálatokat, a március 15-i nemzeti ünnepre azonban újabb bejelentéssel készültek. Úgy fogalmaztak:

az újranyitással kapcsolatban határozott terveink vannak, erre a jelenlegi álláspont alapján fél évet szeretnénk szánni.

A posztban azt is kiemelték, hogy teljesen megújítanák a szállodát, hogy új fényben nyithasson újra, azaz feltehetőleg a Hotel Silvanusra komolyabb felújítás is vár. A bejelentés annyiban egyébként nem meglepetés, hogy mikor lapunk megkereste Pintér Róbertet, a szálloda igazgatóját, ő már utalt rá, hogy hasonló időtartamon belül ismét megnyitnák kapuikat. Arról, hogy mi a teendője azoknak a vendégeknek, akik kártérítést szeretnének, ebben a cikkünkben írtunk bővebben is: