Fontos bejelentést tett az Európai Ügyészség Magyarországgal kapcsolatban

Készen állunk a magyar kollégákkal együtt dolgozni – mondta Laura Kövesi, az Európai Ügyészség (EPPO) vezetője a 11. delphi gazdasági fórumon tartott sajtótájékoztatón csütörtökön.

Az MTI kérdésére, miszerint Magyar Péter miniszterelnökjelölt a korrupcióellenes intézkedések között elsőként az Európai Ügyészséghez történő csatlakozásról beszélt, közölte: „nemcsak én, hanem az egész bírálóbizottság is nagyon izgatott volt a bejelentés után, mert úgy gondoljuk, hogy a magyar kollégáinknak velünk kellene lenniük”. Hozzátette, az elmúlt években néhányukkal már dolgoztak együtt. Kiváló szakembereknek nevezte őket, akik jelentős hozzáadott értéket teremtenek majd az EPPO számára.

A csatlakozási folyamatról elmondta: a magyar hatóságok tájékoztatják az Európai Bizottságot a szándékról, és ezt a döntést fogják követni. Közölte, minden segítséget megadnak a magyar kollégáknak, amire szükségük van. Laura Kövesi megjegyezte: már 22 állammal van tapasztalatuk, és Svédország illetve Lengyelország is csatlakozik szervezethez. Elmondta, a folyamat gyorsasága a magyar törvényhozáson múlik, mivel az EPPO-szabályozást át kell ültetni a magyar jogrendbe. Ha ez megtörtént, elkezdhetjük a munkát a magyar kollégákkal – közölte.

