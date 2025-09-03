Fontos bejelentést tett Karácsony Gergely

Térgondnoki szolgálatot indít a Budapesti Közművek a főváros nagy forgalmú közterein – jelentette be Karácsony Gergely fővárosi főpolgármester.

Facebook-bejegyzése szerint a térgondnoki szolgálat heteken belül elindul, a tisztaságért és rendért felelős térgondnokok pedig két műszakban, hajnaltól késő estig ügyelnek majd a következő terekre:

Blaha Lujza tér,

Deák Ferenc tér,

Etele tér,

KÖKI,

Örs vezér tere,

Széll Kálmán tér.

A térgondnokok elsődleges feladata lesz a rájuk bízott közterek tisztán tartása, melynek érdekében együttműködnek a kerületi közszolgáltatókkal, a fővárosi cégekkel, de akár az adott téren működő magáncégekkel is. Ha pedig szükséges, gyorsan tudnak segítséget, rendőrt, mentőt, közterület-felügyelőt hívni – írta.

Hozzátette, ezzel a döntéssel a „fővárosi köztisztasági helyzet régi és új gondjaira” reagálnak. Régi gondnak említette a köztisztaságért felelős sok szereplő – főváros, kerületek, állam, ingatlantulajdonosok, bérlők és a köztereket használó polgárok – együttműködésének nehézségeit, esetenkénti „hiányát”. Felhozta, hogy a palackgyűjtés jelensége miatt gyakran előfordul, hogy miután kitakarítottak egy területet, pár órával később visszakerül a szemét. Ugyancsak problémaként nevezte meg a gyorséttermekből az utcára kerülő hulladékot, illetve az ételmaradékok után kutató varjakat.