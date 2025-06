Fontos döntés után dől a pénz a kutatóknak

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

A Telex hozzáteszi , hogy a HUN-REN Irányító Testülete péntek délután szavazta meg, hogy a Bölcsészettudományi, a Nyelvtudományi, a Társadalomtudományi, valamint a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontok az ELTE alá kerüljenek. A döntés miatt tucatnyi kutató írt nyílt levelet Orbán Viktornak, a Magyar Tudományos Akadémia szerint is hibás döntés a kutatóhálózat megbontása.

Mint írták , a HUN-REN vezetése a lehető legrövidebb időn belül gondoskodik arról, hogy a forrás eljusson az intézményekhez, és a béremelés mielőbb érezhető legyen a kollégák számára. A hálózat középpontjában továbbra is a kutatók és a tudományos teljesítmény áll, és a mostani lépés ehhez ad biztos és kiszámítható alapot.

