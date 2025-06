Fontos döntést hozott az Alkotmánybíróság a külföldön kötött melegházasságokról

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A bejegyzett élettársi kapcsolat a házassághoz hasonló, jogilag szabályozott párkapcsolati forma, amely az azonos nemű párok számára biztosít hasonló jogi státuszt, mint a heteroszexuális pároknak a házasság. Ezt Magyarországon 2009-ben vezették be. A bejegyzett élettársi kapcsolatot az anyakönyvvezető előtt, az érintett felek személyes nyilatkozatával és két tanú jelenlétében lehet létesíteni. A külföldön megkötött házasságok ekként való elismertetése régi vita. Az Európai Bizottságnál már 2022-ben bepanaszolták emiatt Magyarországot.

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Orbán-kormány egy 2016-os határozatban azt írta: a más államban azonos neműek között érvényesen megkötött házasságot egy kérelem benyújtása után a magyar jog szerint bejegyzett élettársi kapcsolatnak kell tekinteni. Ez azonban törvénybe végül nem került be, ezért az Akotmánybíróság a bepanaszolt bírósági ítéleteket ugyan nem semmisítette meg, de a hiányosságra felhívta az Országgyűlés figyelmét.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!