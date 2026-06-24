Fontos észrevételt tett a TASZ a Tisza-kormánynak

Álláspontjuk szerint a Tisza-kormány pár napja bejelentett javaslatával az időzítés a legnagyobb gond, „a kérdés nem igényel sürgős beavatkozást, ezért nem a mostani alaptörvény-módosítás részeként, hanem egy későbbi, alapos alkotmányozási folyamat keretében lenne szabad dönteni róla. Emellett a javaslat a választójog korlátozását jelenti, azonban a módosítás indokolásában lévő célok könnyen lehet, hogy enyhébb eszközökkel is elérhetőek” - íra a TASZ.

A TASZ szerint egy ilyen jelentőségű változásról nem lehet érdemi társadalmi vitát folytatni egy ötnapos társadalmi egyeztetés keretében, és már csak azért sem indokolt a sietség, mert nem ezen múlik a jogállamiság helyreállítása, és nem feltétele az uniós forrásokhoz való hozzáférésnek.

Szerintük a kérdés gyors lerendezése mellett az sem hozható fel érvként, hogy a választók már állást foglaltak volna ebben a kérdésben, a képviselői mandátum korlátozásának témája ugyanis nem merült fel a választási kampányban, ez pedig érdemi különbség például a miniszterelnöki ciklus korlátozásához képest.

A TASZ problémásnak tartja az ötletet

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

„Ez azért is nagyon problémás, mert a képviselői cikluskorlátozás nagyban befolyásolja a politikai versengést is. A Fidesz alkotmánymódosításaival pont az volt a fő probléma, hogy az alkotmány megszűnt korlátnak lenni: hatalmi eszközzé vált”

– írja a TASZ. Szerintük ez a veszély most is felmerül, a Tisza-frakcióban ugyanis mindenki újonc, míg a Fidesz, mint legnagyobb ellenzéki párt, a frakciója közel felét elveszítené.

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A bejelentett tizenkét éves cikluskorlátozással a választópolgárok nem választhatnák újra a képviselőiket. Ez a TASZ álláspontja szerint „az aktív (szavazati jog) és a passzív (választhatóság) választójog igen súlyos korlátozása, amely csak különösen nyomós indok esetében lehetséges. Ezért választ kell adni arra, hogy pontosan milyen problémát kíván megoldani a szabályozás, ez a cél elérhető-e a választójogot kevésbé korlátozó megoldásokkal, és a várható előnyök igazolják-e egy ilyen súlyú beavatkozás bevezetését.”