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Közélet parlament Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)

Fontos észrevételt tett a TASZ a Tisza-kormánynak

mfor.hu

Lehet beszélni a korlátozásról, de még nincs itt az ideje a döntésnek, a 12 éves képviselői mandátumlimitet ki kell venni a mostani Alaptörvény-módosításból – áll a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) blogposztjában. 

Álláspontjuk szerint a Tisza-kormány pár napja bejelentett javaslatával az időzítés a legnagyobb gond, „a kérdés nem igényel sürgős beavatkozást, ezért nem a mostani alaptörvény-módosítás részeként, hanem egy későbbi, alapos alkotmányozási folyamat keretében lenne szabad dönteni róla. Emellett a javaslat a választójog korlátozását jelenti, azonban a módosítás indokolásában lévő célok könnyen lehet, hogy enyhébb eszközökkel is elérhetőek” - íra a TASZ.

A TASZ szerint egy ilyen jelentőségű változásról nem lehet érdemi társadalmi vitát folytatni egy ötnapos társadalmi egyeztetés keretében, és már csak azért sem indokolt a sietség, mert nem ezen múlik a jogállamiság helyreállítása, és nem feltétele az uniós forrásokhoz való hozzáférésnek.

Szerintük a kérdés gyors lerendezése mellett az sem hozható fel érvként, hogy a választók már állást foglaltak volna ebben a kérdésben, a képviselői mandátum korlátozásának témája ugyanis nem merült fel a választási kampányban, ez pedig érdemi különbség például a miniszterelnöki ciklus korlátozásához képest.

A TASZ problémásnak tartja az ötletet
A TASZ problémásnak tartja az ötletet
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

„Ez azért is nagyon problémás, mert a képviselői cikluskorlátozás nagyban befolyásolja a politikai versengést is. A Fidesz alkotmánymódosításaival pont az volt a fő probléma, hogy az alkotmány megszűnt korlátnak lenni: hatalmi eszközzé vált”

– írja a TASZ. Szerintük ez a veszély most is felmerül, a Tisza-frakcióban ugyanis mindenki újonc, míg a Fidesz, mint legnagyobb ellenzéki párt, a frakciója közel felét elveszítené. 

A bejelentett tizenkét éves cikluskorlátozással a választópolgárok nem választhatnák újra a képviselőiket. Ez a TASZ álláspontja szerint „az aktív (szavazati jog) és a passzív (választhatóság) választójog igen súlyos korlátozása, amely csak különösen nyomós indok esetében lehetséges. Ezért választ kell adni arra, hogy pontosan milyen problémát kíván megoldani a szabályozás, ez a cél elérhető-e a választójogot kevésbé korlátozó megoldásokkal, és a várható előnyök igazolják-e egy ilyen súlyú beavatkozás bevezetését.”

Szerintük a politikai élet megújulására jobb megoldás lenne ha képviselő csak meghatározott számú egymást követő ciklus után nem indulhatna újra, később azonban ismét választhatóvá válhatna. Ezzel kevésbé korlátoznák a választópolgárok döntési szabadságát.

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