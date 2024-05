Fontos kérdések dőlnek el az önkormányzati választással kapcsolatban - lesz valamilyen meglepetés?

Hétfő délután négy órakor lejár az ajánlásgyűjtési és jelöltállítási határidő az egyéni jelölteknél a június 9-ei önkormányzati választásra.

A választáson csak azok indulhatnak főpolgármester-, polgármester- vagy képviselőjelöltként, akiknek eddig az időpontig sikerült összegyűjteniük a jegyzők - mint a helyi választási irodák vezetői - által korábban (településenként) meghatározott számú ajánlást az ajánlóíveken, leadták azokat a választási bizottságnál, és a testületek az ajánlások ellenőrzése után a jelöltet hivatalosan nyilvántartásba vették.

A hétfő délután négy órai határidőn túl beérkező ajánlásokat és jelentkezéseket a bizottságok már nem fogadhatják el. A hétfői határidő vonatkozik a települési nemzetiségi önkormányzati választáson indulni szándékozókra is, nekik is eddig az időpontig kell összegyűjteniük a Nemzeti Választási Bizottság által meghatározott számú ajánlást.

Az ajánlásokat a bizottságok mellett működő irodáknak ellenőrizniük kell. Azokat a jelölteket, akik közvetlenül a hétfő délutáni határidő előtt adják le ajánlásaikat, a választási bizottságok négy napon belül, azaz legkésőbb pénteken veszik nyilvántartásba.

A jelöltek bejelentését, illetve a választási bizottságok döntéseit a jelöltek nyilvántartásba vételéről a bizottságok mellett működő választási irodák rögzítik a választási informatikai rendszerben, és az adatok így jelennek meg a Nemzeti Választási Iroda (NVI) internetes tájékoztató oldalán (www.valasztas.hu).

Mindezek alapján bár a határidő 16 órakor lejár, a www.valasztas.hu oldalon még egy ideig folyamatosan frissülnek a bejelentett jelöltek adatai.

Az NVI internetes tájékoztató oldala szerint vasárnapig már csaknem 35 ezer jelöltet vettek nyilvántartásba a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására, és mintegy 9 ezer jelöltet már bejelentettek, de nyilvántartásba vételükről még nem született döntés. Öt évvel ezelőtt összesen 54 883 jelöltet vettek nyilvántartásba.

A nemzetiségi választásra már 8600 jelöltet vettek nyilvántartásba és mintegy 2500-at már bejelentettek, de még nem döntöttek a nyilvántartásba vételükről. Öt évvel ezelőtt 14 685 jelöltet vettek nyilvántartásba.

A sorrendről is döntenek

Az ajánlóívek leadása után hétfő délután sorsolják ki a helyi választási bizottságok, hogy a június 9-ei önkormányzati választáson milyen sorrendben követik egymást a főpolgármester-, polgármester- és képviselőjelöltek a szavazólapokon. A testületek a sorsolás módjáról szabadon határozhatnak.

A sorsolások - ahogy a bizottságok valamennyi ülése - nyilvánosak, így azokon a média munkatársai és a jelöltek, illetve a jelölőszervezetek is részt vehetnek.

Azért hétfő délután 4 óra után kezdődnek a sorsolások, mert ez a határideje annak, hogy a főpolgármester-, polgármester- és képviselőjelöltek leadják az íveken gyűjtött, őket támogató aláírásokat. Akinek sikerül addig a korábban meghatározott számú érvényes ajánlást összegyűjtenie, a választási bizottság döntése alapján hivatalos jelöltté válhat, és felkerülhet a szavazólapra.

A választási eljárásról szóló törvény az esélyegyenlőség érvényesüléséhez írja elő a jelöltek sorsolását. A jogszabály azonban nem határozza meg a sorsolás módját és szabályait, így akár kalapból is kihúzhatják a jelöltek nevét.

Ha több jelölt neve azonos egy szavazólapon, a nevük után zárójelben fel kell tüntetni a születési évüket. Ennek csak a független jelölteknél van jelentősége, hiszen a nem független jelöltek neve után a jelölőszervezetek neve szerepel.

A szavazólapokon a jelöltek neve mellett a jelölőszervezetek logóját is fel kell tüntetni egy 20 milliméter magas, 40 milliméter széles területen.

A főpolgármester-jelöltek sorrendjéről szintén hétfőn dönt sorsolással a Fővárosi Választási Bizottság.

(via MTI)