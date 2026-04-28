Fontos kérdésekben dönt a Fidesz országos választmánya

A parlamenti sajtóiroda közlése szerint a megbeszélések fontosabb témakörei: a mandátumigazolás előkészítése, az esküokmányok aláírásának menete, az alakuló ülés előkészítése, az ülésrend meghatározása, a tisztségviselők megválasztásának előkészítése, az Országgyűlés bizottsági rendszerének kialakítása, külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések. Sulyok Tamás köztársasági elnök május 9-re hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését.

A pártok megállapodtak abban is, hogy a képviselők a Szent Korona előtt teszik le az esküt, ugyanakkor a Szent Korona Testület nem szavazta meg azt a javaslatot, amely szerint az országgyűlési képviselők hivatali esküjéhez a Szent Koronát az Országház plenáris ülésteremébe mozgassák át.

Ülés tart kedden a Fidesz országos választmánya, a testület döntést hoz a párt tisztújító kongresszusának összehívásáról. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, leköszönő miniszterelnök a Tisza Párt kétharmados győzelmét hozó választás másnapján jelentette be, hogy újjászervezik a pártot és ennek részeként április 28-án választmányi ülést tartanak.

