Fontos kérdésekben dönt a Fidesz országos választmánya

Folytatódnak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások kedden az Országházban.

A parlamenti sajtóiroda közlése szerint a megbeszélések fontosabb témakörei: a mandátumigazolás előkészítése, az esküokmányok aláírásának menete, az alakuló ülés előkészítése, az ülésrend meghatározása, a tisztségviselők megválasztásának előkészítése, az Országgyűlés bizottsági rendszerének kialakítása, külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések. Sulyok Tamás köztársasági elnök május 9-re hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését.

A pártok megállapodtak abban is, hogy a képviselők a Szent Korona előtt teszik le az esküt, ugyanakkor a Szent Korona Testület nem szavazta meg azt a javaslatot, amely szerint az országgyűlési képviselők hivatali esküjéhez a Szent Koronát az Országház plenáris ülésteremébe mozgassák át. 

Ülés tart kedden a Fidesz országos választmánya, a testület döntést hoz a párt tisztújító kongresszusának összehívásáról. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, leköszönő miniszterelnök a Tisza Párt kétharmados győzelmét hozó választás másnapján jelentette be, hogy újjászervezik a pártot és ennek részeként április 28-án választmányi ülést tartanak.

(MTI)

Hathavi búcsúpénzzel kezdhet új életet Orbán Viktor

Hathavi búcsúpénzzel kezdhet új életet Orbán Viktor

Vagyonnyilatkozata szerint alig van valami megtakarítása.

Kikérték Deutsch Tamás mentelmi jogát az Európai Parlamenttől

Kikérték Deutsch Tamás mentelmi jogát az Európai Parlamenttől

Hivatalosan is megérkezett a kérelem.

Szijjártó Péter ott lesz az Országgyűlésben – megalakult a Fidesz frakciója

Szijjártó Péter ott lesz az Országgyűlésben – megalakult a Fidesz frakciója

Megalakult a Fidesz frakció. 

Így fog kinézni a KDNP új parlamenti frakciója

Rétvári Bence lesz a vezető.

Kiderült, ott lesz-e Lázár János az Országgyűlésben

Kiderült, ott lesz-e Lázár János az Országgyűlésben

Egy évre elvállalja a feladatot.

Itt van Magyar Péter válasza Mészáros Lőrincnek

Itt van Magyar Péter válasza Mészáros Lőrincnek

Megmosolyogtatták a leendő kormányfőt.

Cáfolja a kormány, hogy Orbán Viktor hetekre Amerikába menne – de az is érdekes, amiről nem írnak

Cáfolja a kormány, hogy Orbán Viktor hetekre Amerikába menne – de az is érdekes, amiről nem írnak

Csak a vb-döntőre ugrik ki a leköszönő kormányfő?

Mészáros Lőrinc levelet írt Magyar Péternek

Mészáros Lőrinc levelet írt Magyar Péternek

Főleg a dolgozóiért aggódik.

Frissen lemondott fideszes politikust fogtak el a repülőtéren

Frissen lemondott fideszes politikust fogtak el a repülőtéren

Költségvetési csalás gyanúja.

Hetekre elutazik Orbán Viktor, írják fideszes forrásokra hivatkozva

Hetekre elutazik Orbán Viktor, írják fideszes forrásokra hivatkozva

Közben sokan már a vagyonukat mentik.

