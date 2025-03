Fontos személy hagyta el a Tisza Pártot

Farkas most azt írja: „Úgy döntöttem, hogy az általam mindig is képviselt prioritások: a jövőépítés és Magyarország elmúlt 20 éves politikai kultúrájának meghaladása érdekében új politikai közösség szervezését kezdem meg. Meggyőződésem, hogy a magyar választók megérdemlik, hogy ne csak a politikusok által felkínált variációk közül választhassanak.” Egyúttal hozzátette: távozása okairól nem kíván semmilyen fórumon nyilatkozni.

Hosszú és mély vívódás után úgy kellett döntenem, hogy a szeretett politikai közösségemben uralkodó belső viszonyok miatt a közösséget elhagyom. A mai napon beadtam azonnali hatályú felmondásomat – posztolta ki Farkas Dezső a Facebook-oldalára. Ez azért furcsa, mert Magyar Péter alig néhány hete, február elején jelentette be, hogy Farkas koordinálja majd a Tisza-szigetek munkáját.

