Fontos törvényjavaslatokat nyújtott be az éjjel a Fidesz

Kapcsolódó cikk Sulyok Tamás nem pihent az éjjel: visszavont több magyar állampolgárságot Több állampolgárságot is visszavont a köztársasági elnök.

Egy másik törvényt is benyújtottak. Újabb 180 nappal, 2025. november 14-ig hosszabbítaná meg a kormány a háborús veszélyhelyzetet Magyarországon, derül ki a Semjén Zsolt által kedden késő este benyújtott törvénymódosítási javaslatból.

Halász János fideszes országgyűlési képviselő benyújtotta azt a törvényjavaslatot, ami alapján felfüggeszthetnék a magyar állampolgárságát a más állampolgársággal is rendelkező személyeknek – vette észre a 444.

