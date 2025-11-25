1p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Közélet Választás 2026

Fontos választási bejelentést tett Magyar Péter

mfor.hu

Megvannak a Tisza előválasztáson továbbjutó jelölt-jelöltjei.

Lezárult a TISZA jelöltállításának első fordulója. Elérhetőek az eredmények a választókerületi FB oldalainkon és a pártunk honlapján. Ma déltől indul a a szavazás a második körbe jutott 2-2 jelölt között.

- jelentette be Magyar Péter, a Tisza elnöke.

Ebben a fordulóban azonban már nemcsak a Tisza közössége szavazhat, hanem bárki, aki jövő év április 12-ig betölti a 18. életévét, és rendelkezik állandó magyarországi lakcímmel.

Magyar Péter a videóüzenetében kiemelte, örül annak, hogy a második fordulóba továbbjutott jelölt harminc százaléka nő.

Hétvégére egyébként meglesznek a Tisza jelöltjei, és ha valaki ránéz erre a listára, Magyar szerint látni fogja, Magyarország legfelkészültebb, legtisztességesebb és leghitelesebb szakmai, társadalmi és emberi közössége sorakozott fel a változás mellé, a közös jövőnk, az emberséges és működő Magyarország megteremtése érdekében.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Fontos választási bejelentést tett Orbán Viktor

Megvannak a Fidesz képviselőjelöltjei.

Futball klubigazgató lett az államtitkár fia

Tállai András agrárminisztériumi államtitkár fiát nevezték ki a mezőkövesdi focicsapat klubigazgatójának.

Ekkor ismerhetjük meg a Tisza Párt első körös jelöltjeit

Ekkor tudhatjuk meg, kik jutottak tovább a Tisza Párt jelöltállításának második körébe.

Tovább ömölhetnek Rogán Antalék propagandalevelei a Covid-csatornán

Hiába marasztalta el első fokon a bíróság Rogán Antalékat, hogy kormányszócső lett a járványügyi információs csatorna, a Miniszterelnöki Kabinetiroda szerint ez nem jogszerűtlen.

A magyar honvédség titkolja, de a horvátok elárulták miért zuhant le a magyar helikopter

A Honvédelmi Minisztérium hallgat a 2023-ban három magyar katona halálát okozó tragédiáról, de a horvát ügyészség elárulta a vizsgálat eredményét, így azt is, ki hibázott a baleset során.

Orbán Viktor: „Magyarország erre nem hajlandó”

Közvetlenül az európai uniós csúcs után ezt mondta Orbán Viktor. 

Magyar Péter: áll a bál a Karmelitában

Magyar Péter: áll a bál a Karmelitában

Beütöttek a Tisza jelöltjei? Kedd reggelre már eredményeket is ígérnek.

Magyar Péter országjárásának Győri állomásán

„Hadházy mindenképpen vinni fogja a körzetét” – népszerűségi adatokra reagáltak olvasóink

A héten ismét közvélemény-kutatási adatok érkeztek, melynek eredményeit lapcsaládunk is közreadta. Van akit meglepetésként ér, van aki nem is hisz neki, megint más meg papírformának látja. Olvasóink értékelték, hisznek-e a felméréseknek.

Folytatódik a bulinegyed-konfliktus a zsidó szervezetek és a VII. kerület között

Folytatódik a bulinegyed-konfliktus a zsidó szervezetek és a VII. kerület között

Továbbra is tartja magát az országos főrabbi, Frölich Róbert ahhoz, hogy Belső-Erzsébetvárosnak ki kellene válnia a VII. kerületről. Ehhez népszavazást tartanának a városrészben, később pedig a befogadó kerületben is.

Kitűzte az időpontot a Fidesz, mikor kell dönteni a képviselőjelöltekről

Kitűzte az időpontot a Fidesz, mikor kell dönteni a képviselőjelöltekről

A párt kongresszusa január 10-én lesz, várhatóan január elején pedig döntenek a képviselő-jelöltekről. Ezzel több mint egy hónap telik el azt követően, hogy a Tisza Párt november 30-án kiállítja jelöltjeit a 106 választókörzetben. 

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast


Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168