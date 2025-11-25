Fontos választási bejelentést tett Magyar Péter

Lezárult a TISZA jelöltállításának első fordulója. Elérhetőek az eredmények a választókerületi FB oldalainkon és a pártunk honlapján. Ma déltől indul a a szavazás a második körbe jutott 2-2 jelölt között.

- jelentette be Magyar Péter, a Tisza elnöke.

Ebben a fordulóban azonban már nemcsak a Tisza közössége szavazhat, hanem bárki, aki jövő év április 12-ig betölti a 18. életévét, és rendelkezik állandó magyarországi lakcímmel.

Magyar Péter a videóüzenetében kiemelte, örül annak, hogy a második fordulóba továbbjutott jelölt harminc százaléka nő.

Kapcsolódó cikk Fontos választási bejelentést tett Orbán Viktor Megvannak a Fidesz képviselőjelöltjei.

Hétvégére egyébként meglesznek a Tisza jelöltjei, és ha valaki ránéz erre a listára, Magyar szerint látni fogja, Magyarország legfelkészültebb, legtisztességesebb és leghitelesebb szakmai, társadalmi és emberi közössége sorakozott fel a változás mellé, a közös jövőnk, az emberséges és működő Magyarország megteremtése érdekében.