2p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Közélet Fidesz Választás 2026 Orbán Viktor

Fontos választási bejelentést tett Orbán Viktor

mfor.hu

Megvannak a Fidesz képviselőjelöltjei.

Orbán Viktor miniszterelnök egy hétfői sajtóbeszámoló szerint közölte, hogy már megvannak a Fidesz jövőévi választásokon induló képviselőjelöltjei, de a kormányfő azt nem árulta el, hogy mikor hozzák nyilvánosságra a névsort.

Bár korábban a sajtó arról írt, hogy a Fidesz a januári országos választmányi ülésen dönt a párt 2026-os képviselő jelöltjeiről, de a Blikk értesülése szerint a döntés már megszületett a személyekről.

A lap megkereste az üggyel kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök sajtóirodáját, ahonnan maga a kormányfő adott választ a kérdésre.

A Fidesz elnöksége már döntött mind a 106 jelölt személyéről – fogalmazott a kormányfő, azt azonban nem árulta el, hogy mikor hozzák nyilvánosságra a névsort.

Csak egy ideig titkoláj a kilétüket
Csak egy ideig titkoláj a kilétüket
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Januárra halasztották a kongresszust

Novemberben az előzetes tervekkel ellentétben mégsem lesz Fidesz-kongresszus, sőt tisztújítást csak a 2026-os országgyűlési választásokat követően tartanak. Ez azt is jelenti, hogy meghosszabbították Orbán Viktor pártelnök, valamint a négy alelnök – Gál Kinga, Kubatov Gábor, Kósa Lajos és Németh Szilárd – mandátumát.

Kubatov Gábor később arról beszélt, hogy: „A Fidesz Magyarország, sőt talán az is elmondható, hogy Európa egyik legerősebb, legjobban szervezett politikai közössége, egy erős vezetővel”. Hozzátette: „2010 óta minden országos választást megnyertünk. Pontosan tudjuk, hogy mit kell tenni a hazánkért. A magyarok újra és újra bizalmat szavaztak nekünk. Ugye, azt mindenki tudja, hogy nem lehet véletlen.”

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Futball klubigazgató lett az államtitkár fia

Tállai András agrárminisztériumi államtitkár fiát nevezték ki a mezőkövesdi focicsapat klubigazgatójának.

Ekkor ismerhetjük meg a Tisza Párt első körös jelöltjeit

Ekkor tudhatjuk meg, kik jutottak tovább a Tisza Párt jelöltállításának második körébe.

Tovább ömölhetnek Rogán Antalék propagandalevelei a Covid-csatornán

Hiába marasztalta el első fokon a bíróság Rogán Antalékat, hogy kormányszócső lett a járványügyi információs csatorna, a Miniszterelnöki Kabinetiroda szerint ez nem jogszerűtlen.

A magyar honvédség titkolja, de a horvátok elárulták miért zuhant le a magyar helikopter

A Honvédelmi Minisztérium hallgat a 2023-ban három magyar katona halálát okozó tragédiáról, de a horvát ügyészség elárulta a vizsgálat eredményét, így azt is, ki hibázott a baleset során.

Orbán Viktor: „Magyarország erre nem hajlandó”

Közvetlenül az európai uniós csúcs után ezt mondta Orbán Viktor. 

Magyar Péter: áll a bál a Karmelitában

Magyar Péter: áll a bál a Karmelitában

Beütöttek a Tisza jelöltjei? Kedd reggelre már eredményeket is ígérnek.

Magyar Péter országjárásának Győri állomásán

„Hadházy mindenképpen vinni fogja a körzetét” – népszerűségi adatokra reagáltak olvasóink

A héten ismét közvélemény-kutatási adatok érkeztek, melynek eredményeit lapcsaládunk is közreadta. Van akit meglepetésként ér, van aki nem is hisz neki, megint más meg papírformának látja. Olvasóink értékelték, hisznek-e a felméréseknek.

Folytatódik a bulinegyed-konfliktus a zsidó szervezetek és a VII. kerület között

Folytatódik a bulinegyed-konfliktus a zsidó szervezetek és a VII. kerület között

Továbbra is tartja magát az országos főrabbi, Frölich Róbert ahhoz, hogy Belső-Erzsébetvárosnak ki kellene válnia a VII. kerületről. Ehhez népszavazást tartanának a városrészben, később pedig a befogadó kerületben is.

Kitűzte az időpontot a Fidesz, mikor kell dönteni a képviselőjelöltekről

Kitűzte az időpontot a Fidesz, mikor kell dönteni a képviselőjelöltekről

A párt kongresszusa január 10-én lesz, várhatóan január elején pedig döntenek a képviselő-jelöltekről. Ezzel több mint egy hónap telik el azt követően, hogy a Tisza Párt november 30-án kiállítja jelöltjeit a 106 választókörzetben. 

Vitézy Dávid: Karácsony Gergely megszegte a titoktartási szabályokat

Vitézy Dávid: Karácsony Gergely megszegte a titoktartási szabályokat

Folytatódik a politikai vita a budapesti közkerékpár-rendszer, a Bubi körül. Vitézy Dávid szerint a főpolgármester olyan részleteket hozott nyilvánosságra, amit nem kellett volna.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast


Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168