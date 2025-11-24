Fontos választási bejelentést tett Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök egy hétfői sajtóbeszámoló szerint közölte, hogy már megvannak a Fidesz jövőévi választásokon induló képviselőjelöltjei, de a kormányfő azt nem árulta el, hogy mikor hozzák nyilvánosságra a névsort.

Bár korábban a sajtó arról írt, hogy a Fidesz a januári országos választmányi ülésen dönt a párt 2026-os képviselő jelöltjeiről, de a Blikk értesülése szerint a döntés már megszületett a személyekről.

A lap megkereste az üggyel kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök sajtóirodáját, ahonnan maga a kormányfő adott választ a kérdésre.

A Fidesz elnöksége már döntött mind a 106 jelölt személyéről – fogalmazott a kormányfő, azt azonban nem árulta el, hogy mikor hozzák nyilvánosságra a névsort.

Csak egy ideig titkoláj a kilétüket

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Januárra halasztották a kongresszust

Novemberben az előzetes tervekkel ellentétben mégsem lesz Fidesz-kongresszus, sőt tisztújítást csak a 2026-os országgyűlési választásokat követően tartanak. Ez azt is jelenti, hogy meghosszabbították Orbán Viktor pártelnök, valamint a négy alelnök – Gál Kinga, Kubatov Gábor, Kósa Lajos és Németh Szilárd – mandátumát.

Kubatov Gábor később arról beszélt, hogy: „A Fidesz Magyarország, sőt talán az is elmondható, hogy Európa egyik legerősebb, legjobban szervezett politikai közössége, egy erős vezetővel”. Hozzátette: „2010 óta minden országos választást megnyertünk. Pontosan tudjuk, hogy mit kell tenni a hazánkért. A magyarok újra és újra bizalmat szavaztak nekünk. Ugye, azt mindenki tudja, hogy nem lehet véletlen.”