Fontos változásokra ébredünk július elsején – szinte minden magyar érintett

Új vámszabályok az olcsó EU-n kívüli rendeléseknél

Az EU-n kívüli webáruházból rendelt, 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni július elsejétől.

Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifaszámok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor három különböző termékkategóriába tartozó (eltérő vámtarifaszámú) árut vásárol, ezért a fizetendő vám összesen 9 euró.

Ha azonban ugyanaz a vásárló három azonos típusú (azonos vámtarifaszámú) pamutpólót rendel, akkor a küldemény egyetlen termékkategóriát tartalmaz, így a fizetendő vám 3 euró.

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Díjat emelnek a mobilszolgáltatók

A Magyar Telekom, a Yettel, és a One is emel az árain; előbbi két cégnél július 1-jétől 4,4 százalékos inflációkövető díjkorrekciót alkalmaznak, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által a tavalyi évre megállapított éves fogyasztói árváltozásnak megfelelően, míg a One idén szeptember elsejétől érvényesíti az áraiban ezt az emelést. A megváltozott havidíjakat tartalmazó számlát minden érintett, mobil és vezetékes szolgáltatással rendelkező lakossági és üzleti előfizető augusztusban kapja meg.

Lesz mire figyelni az új hónapban

Fotó: Pixabay

Csak mobillal lehet fizetni a parkolásért

Szerdától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért: ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, sms-sel vagy hanghívással. Emellett zónától függően 33-50 százalékkal emelkednek a parkolási díjak.

A Fővárosi Közgyűlés még a 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2026. július elsején lép hatályba. A fővárosi önkormányzat időközben biztosította azokat a tájékoztató táblákat, amelyeket a kerületi parkolási üzemeltetőknek kell kihelyezniük.

Szerdától a parkolási díj az „A” várakozási övezetekben 800 forint/óra, a „B”-ben 600 forint/óra, a „C”-ben 400 forint/óra, míg a „D” várakozási övezetekben 300 forint/óra lesz.

Továbbá az őrzött, díjfizető P+R parkolókban fizetendő éjszakai várakozási díj 300 forint/órára emelkedik. A havi nappali bérlet értékesítése megszűnik, valamint a Margitsziget északi fizető parkolójában a várakozási díj 800 forint/óra lesz.

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Változás a budapesti és agglomerációs éjszakai közlekedésben

A BKK közlése szerint a megújuló éjszakai hálózat nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az agglomerációban.

Közvetlen járat közlekedik majd a Deák Ferenc tér és Pécel között, és szintén a pesti belvárosig közlekedik majd a busz Gödöllőről. Budaörs, Budakeszi, Zsámbék, valamint a környékbeli települések jobb hálózati kapcsolatait az egészen Törökbálintig közlekedő járatok biztosítják. Szentendre felé is indul busz a belvárosból, az ígéretek szerint javul Solymár, Szigetszentmiklós és Gyál elérése is.

Özvegyi nyugdíj

Változnak az özvegyi nyugdíj egyes szabályai 2026. július 1-jétől – írta a 24.hu Farkas András nyugdíjszakértőre hivatkozva.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj a házastárs halálának időpontjától legalább egy évig, továbbá az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult, másfél évesnél fiatalabb gyermeket eltartó özvegynek az árva 18 hónapos életkorának betöltéséig jár. Fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek esetén az ideiglenes özvegyi nyugdíj azonos feltétellel a gyermek harmadik születésnapjáig folyósítható. Ezen időtartamok leteltével az ideiglenes özvegyi nyugdíjra való jogosultság megszűnik.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj annak a nyugdíjnak (vagy öregségi nyugdíjként számított összegnek) a 60 százaléka, amely az elhunytat a halál időpontjában öregségi nyugdíj címén megillette (ha már nyugdíjas volt), vagy megillette volna (ha még nem volt nyugdíjas).

Az ideiglenes özvegyi nyugdíjat nem állapítják meg hivatalból, azt mindenképpen az özvegynek kell igényelnie. Az eljárás illeték- és költségmentes. Az igénylést a halálesetet követően mielőbb célszerű beadni, mivel ez a nyugdíj csak addig állapítható meg, amíg az igényléstől visszaszámított hat hónapon belül lehetőség van a jogosultság megszerzésére, azaz legalább egy havi ellátás megállapítására.

Július elsejétől változás, hogy az élettárs nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra, ha neki magának vagy az elhunyt élettársának más személlyel házassága állt fenn az élettárs halálakor. Az új törvényi rendelkezés szerint özvegyi nyugdíjra jogosult a házastársra előírt feltételek fennállása esetén a jogszerző élettársa, ha a jogszerzővel annak haláláig

egy év óta megszakítás nélkül együtt élt és gyermekük született, vagy

megszakítás nélkül tíz év óta együtt élt,

és sem a jogszerzőnek, sem az élettársnak nem állt fenn házassága a jogszerző halálakor.

Külön élő házastárs az együtt élő házastárssal azonos módon lesz jogosult özvegyi nyugdíjra.

Ez azt jelenti, hogy a jogosultságot maga a házassági kötelék keletkezteti. A törvény szövegéből kikerül a „külön élő házastárs” fogalma – derült ki a cikkből.