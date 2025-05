Fontos változtatással segítene a DK a munkanélkülieken

A Demokratikus Koalíció (DK) azt követeli, hogy a kormány hosszabbítsa meg az álláskeresési járadék folyósítási idejét: amely most csak 3 hónapig jár, az járjon 9 hónapig – mondta Varga Ferenc, a párt országgyűlési képviselője pénteki online sajtótájékoztatóján. Az ellenzéki képviselő pártja közösségi oldalán közvetített tájékoztatóján elmondta: a KSH legfrissebb munkaerőpiaci statisztikája szerint egy év alatt már 34 ezer ember veszítette el a munkáját. Ez a szám pedig ebben a gazdasági helyzetben csak növekedni fog.

„Ha már ezek az emberek a kormány jobboldali gazdaságpolitikája miatt veszítették el az állásukat, akkor szerintünk az a minimum, hogy cserébe ne engedjék el a kezüket három hónap után” - fogalmazott a politikus. Hangsúlyozta, hogy ők mindig ki fognak állni az emberekért, mert baloldal nélkül nincs igazságos Magyarország, a baloldaliak nélkül nincs kormányváltás sem.

Közölte azt is, hogy minden kutatás szerint nagyjából egy év új munkahelyet találni, tehát a kilenc hónapnyi álláskeresési járadék is erős ösztönző erővel bír a munkahelykeresésre. „Ami ma történik, az nem ösztönzés, hanem cserbenhagyás, ez a jobboldali gazdaságpolitika alfája és omegája: csak addig vagyunk fontosak, amíg dolgozunk és fizetjük az adókat. Ha ez valamiért megszakad, akkor úgy tesznek, mintha nem is léteznénk. A baloldal szerint nem lehet így bánni az emberekkel olyan időkben, amikor senki nem tudhatja, amikor reggel bemegy a munkahelyére, hogy az lesz-e az utolsó munkanapja” - emelte ki Varga Ferenc.

(MTI)