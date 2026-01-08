Fordulat a botrányos lombkoronasétány ügyében

Jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás kísérlete és hamis magánokirat felhasználása miatt gyanúsítottként hallgatta ki a nyírmártonfalvai, erdő nélküli lombkoronasétány ügyében az egykori polgármestert a NAV bűnügyi főigazgatósága – írta meg csütörtökön a Telex az ügyészség közleménye alapján.

Filemon Mihályt a megalapozott gyanú alapján azzal vádolják, hogy úgy próbált meg 2018 és 2023 között 63,8 millió forint uniós és hazai költségvetési támogatáshoz jutni, hogy hamis adatokat tartalmazó okiratokat nyújtott be, amivel megtévesztette az ellenőrző hatóságot.

„A pályázat egyik fő célja, a Nyírmártonfalva határában lévő erdei kirándulóhely kialakítása során a lombkoronasétány funkciója azért hiúsult meg, mert a gyanúsított 2022 nyarán az erdős terület fáit kivágatta, amely a lombkoronaszint megszűnését eredményezte”

- olvasható az ügyészség közleményében. A volt polgármester tagadta a bűncselekmény elkövetésését és panaszt jelentett be a gyanúsítás ellen.