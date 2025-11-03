2p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Közélet

Fordult a kocka a tiszaburai választáson, a vesztes máris óvni készül

mfor.hu

Fekete Zsigmond kapta a legtöbb szavazatot a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszaburán, ahol meg kellett ismételni az október 5-ei időközi önkormányzati választást jogszabálysértés miatt – derül ki a Nemzeti Választási Iroda által közzétett adatokból.

A megismételt szavazáson Fekete Zsigmond (Cigány Közösségek Szövetsége-CIKöSZ) 863, a korábbi választáson győztes Vavrik Géza (Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület-ORFME) 729 szavazatot kapott.

A választási névjegyzékben 1959-en szerepeltek, közülük 1592-en vettek részt és szavaztak érvényesen az újbóli választáson.

Vavrik Géza a Facebook-oldalára feltöltött videóban azt mondta: a megismételt választáson annyi szabálytalanság történt, hogy most ők fognak „óvni.”

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei településen október 5-én polgármestert és hattagú képviselő-testületet választottak a helyiek, mert korábban a testület a feloszlásáról döntött. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei területi választási bizottság (tvb) azonban megállapította, hogy „a jogszabálysértések mértéke a választás eredményét döntő mértékben befolyásolhatta”, ezért elrendelte az október 5-ei szavazás megismétlését. A bizottság egy csatolt videót értékelve megjegyezte: még a polgármester-jelöltek is úgy vélték, hogy „számszerűsíthető azok száma, akik a jogellenes magatartások által befolyásolva szavaztak”.

A szavazás megismétléséről szóló határozatot a Kúria helybenhagyta.

A megismételt szavazáson Vavrik Géza (Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület- ORFME) és Fekete Zsigmond (Cigány Közösségek Szövetsége-CIKöSZ) indult polgármester-jelöltként, mert Farkas László (Fiatal Romák Országos Szövetsége-FIROSZ) kiesett, míg a képviselő-választáson 62-en indulnak.

A megismételt szavazáson ugyanazok szavazhattak, akik október 5-én szerepeltek a választói névjegyzékben.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Az orosz titkosszolgálatok támadják a Tiszát Magyar Péter szerint

Az orosz titkosszolgálatok támadják a Tiszát Magyar Péter szerint

Szerinte orosz hackerek állnak a Tisza Világ applikáció elleni támadás hátterében.   

Miniszterelnöki interjú a Kossuth Rádióban

„14 éve sarcoljátok a nyugdíjakat évi 400-450 ezer forinttal!” – olvasóink szkeptikusak

Csütörtökön a kormányülést követően dobta be Orbán Viktor a közösségimédia-oldalán, hogy döntést hozott a kormány és lesz 14. havi nyugdíj, ugyanakkor a bevezetés időpontja még kidolgozás alatt van. Olvasóink jobbára kiakadtak, a többség vagy nem ért egyet a döntéssel vagy nem hisz benne, hogy megtörténne.

Vitézy Dávid beleállt Lázár Jánosba: Gyurcsány nyomdokai lépett a miniszter

Vitézy Dávid beleállt Lázár Jánosba: Gyurcsány nyomdokai lépett a miniszter

A vármegyebérleteseket, akik csak busszal járnak, is beszámíthatták a vonatozók közé.

Elfogytak a nézők, átnevezte a Fidesz a Harcosok Óráját

Elfogytak a nézők, átnevezte a Fidesz a Harcosok Óráját

Józan észre cserélte a Fidesz a Harcosok óráját.  

Temetői horror: egyre drágább meghalni Magyarországon – A hét ábrája

Temetői horror: egyre drágább meghalni Magyarországon – A hét ábrája

Már félmillió forint felett az átlagár.

Halottak napja

Amikor hajóról szórnak a Balatonba

Ki jár ma ki a temetőbe halottak napján? Nos, nem mindenki, akinek ott fekszik a rokona. Változnak a temetkezési szokások és az emlékezés mikéntje is. A régi szertartások elfelejtődnek, hajdan kötelező kellékek eltűnnek, mintha sose lettek volna, és új foglalkozási ágak születnek.

Lázár János Tisza Pártot gyanúsító szavai Ausztriában kavartak vihart

Lázár János Tisza Pártot gyanúsító szavai Ausztriában kavartak vihart

Az osztrák Szabadságpárt a bécsi parlamentben kívánja tisztázni Magyar Péterék és a liberális NEOS feltételezett kapcsolatait.

Áll a bál Orosházán – költségvetési biztost kellett kirendelni

A 2020-2024 közötti időszak gazdálkodása vezetett ide.

Azzal vádolja Dobrev Klára a kormányt, hogy a Kreml érdekében kémkedett

Azzal vádolja Dobrev Klára a kormányt, hogy a Kreml érdekében kémkedett

A DK elnöke ismeretlen tettes ellen feljelentést is tett.

Nem is igazán érdeke Orbán Viktornak a béke?

Nem is igazán érdeke Orbán Viktornak a béke?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a kormány a harmatgyenge makrogazdasági adatokat csak és kizárólag az orosz-ukrán háborúval magyarázza, azt az érzetet keltve, mintha a béke esetén minden szép és jó lenne, kilőne a gazdaság. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168