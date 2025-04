Fordult a kocka: hiába tarolt a TV2

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Vasárnap mindkét csatorna komolyabb produkcióval készült, az RTL-nél ismét haraptak a cápák: a Cápák között üzleti vetélkedő 410 ezres nézettséget ért el. Az este abszolút sztárja azonban a párhuzamosan futó, a teljes lakosság körében 712 ezres nézettséget hozó A nagy duett volt, az éneklő celebek a heti győzelmet is behúzták. A showműsor a 18-59 évesek korcsoportjában is győzni tudott, 305 ezres nézettségével és 21,5 százalékos közönségarányával nem talált legyőzőre.

Szombat napközben volt Ferenc pápa temetése, a katolikus egyházfő örök nyugalomra helyezését több csatorna is közvetítette, ezek közül a TV2 Tények különkiadása hozta a legjobb nézettséget, mintegy 180 ezres közönségével.

A Ferencváros az MTK csapatával találkozott kupameccsen, a Fradi 3-2-es győzelmet aratott, ezt 189 ezren követték a készülékek előtt. Végül a magyar bajnoki egy meccse is befért a toplistára, a Nyíregyháza és a Debrecen találkozóján, 1-0-s eredmény született egy tizenegyes után, amit 166 ezren néztek a tévében.

Ezúttal három focimeccs mozgatta meg a sportrajongókat, 195 ezren látták azt, hogy a Liverpool átgyalogolt a Tottenham Spurs csapatán, és 5-1-es győzelemmel biztosította be a Premier League kupát, így Szoboszlaiék már most ünnepelhetnek.

A program második felében az RTL és a TV2 is ismétléseket adott, ezek néhány százezres nézettséget értek el.

Nem igazán jött be a TV2-nek a Stohl András és Till Attila vezetésével érkező A 100 millió játszma, a vetélkedő 447 ezres nézettségével alul maradt a teljes lakosságon belül is, míg a 18-59 éves korcsoportban 184 ezer nézőt vonzott, kereken 13 százalékos közönségarány mellett.

Az RTL ezúttal is a Pokoli rokonok című teleregényt sugározta, amely a teljes lakosság körében átlagosan 526 ezer nézőt vonzott, a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18–59 éves korosztályban pedig 242 ezren követték, 16,9 százalékos közönségaránnyal.

