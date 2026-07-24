Forrósodik a talaj a lemondott legfőbb ügyész lába alatt

Figyelmeztette a Központi Nyomozó Főügyészség a lemondott legfőbb ügyészt, Nagy Gábor Bálintot, hogy napirendre kerülhet a felelőssége az aranykonvoj-ügyben – írja a 444.

Az erről szóló e-mailt május 18-án reggel kapta meg a Legfőbb Ügyészség, a tárgyban az szerepelt: „szerintem utolsó pillanatokban vagyunk”. Eszerint az ügyészségre „ráéghet” az aranykonvoj-akció.

Ez volt az Orbán-rendszer utolsó nagy nemzetközi botránya: március 5-én hét ukrán állampolgáron rajtaütött a TEK egy Vecséshez közeli benzinkúton, és lefoglalták azt a mintegy 27 milliárd forintnyi eurót, dollárt és aranyat, amelyet az ukránok a bécsi Raiffeisen Bankból az ukrán állami takarékbankba szállítottak, szabályosan. A pénzszállítókat több mint egy napig bilincsben tartották, kihallgatta őket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és az Alkotmányvédelmi Hivatal is, de nem gyanúsították meg őket semmivel, és március 6-án kitoloncolták őket Ukrajnába.

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A 444 júniusban egy ügyészségi dokumentumot mutatott be, ami „lényegi döntést, utasítást hozó” személyeknek nevezi meg Orbán Viktor volt miniszterelnököt, Farkas Örs nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő volt államtitkárt, Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ volt főigazgatóját és Demeter Tamást, a NAV volt bűnügyi és rendészeti elnökhelyettesét. A lap értesülései szerint Hajdu kihallgatásán arról beszélt, Farkas Örs államtitkártól értesült az ukrán pénzszállítókról.

A Terrorelhárítási Központ (TEK) volt főigazgatóját, Hajdu Jánost hét rendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás bűntettével gyanúsították meg június 29-én.