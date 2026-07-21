Forsthoffer Ágnes erre a csábító lehetőségre mondott nemet

Bejegyzéssel jelentkezett közösségi oldalán hétfő este Forsthoffer Ágnes ideiglenes köztársasági elnök, aki eddigi házelnöki tevékenységéről is adott egy összegzést.

72 napja alakult az Országgyűlés, és választottak az Országgyűlés elnökévé. Kis visszatekintést adok erről az időszakról, a tevékenységemről, a velem kapcsolatos közérdekű információkról – írta Forsthoffer Ágnes Facebook-oldalán hétfőn este.

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Nemet mondott a fényűzésre

Forsthoffer Ágnes tudatta, folyamatosan képezi magát közjogilag, hogy meg tudjon felelni feladatainak,

Ami a tisztséggel járó juttatásokat illeti, arról közölte:

„Nem fogadtam el már az előkészítő tárgyalások során felkínált, fényűző, többszáz négyzetméteres elnöki rezidenciát (fotók kommentben).”

Az ideiglenesen államfői feladatokat ellátó politikus közölte, hogy várhatóan őszre lesz szolgálati lakása, uyganakkor hozzátette azt is:

„Nem vettem át a magáncélú használatra felkínált személygépjárművet.”

Forsthoffer Ágnes írását és az az alatt elhelyezett fotókat itt tekintheti meg.