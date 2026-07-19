Forsthoffer Ágnes megy Sulyok Tamás helyére – de ki ül az ő székébe? Eldőlt ez is

Forsthoffer Ágnes előterjesztése alapján Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el az Országgyűlés elnöki feladatait ideiglenesen.

Forsthoffer Ágnes szombati Facebook-posztjában azt írta, az alaptörvény 17. módosításnak hatálybalépésére tekintettel Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása 2026. július 20-án megszűnik, és az új köztársasági elnök megválasztásáig jogköreit az Országgyűlés elnöke gyakorolja.

„E felelősségteljes közjogi feladatot az Alaptörvényhez és Magyarország alkotmányos rendjéhez hűen, a tisztség méltóságát szem előtt tartva, legjobb tudásom szerint fogom ellátni. Az átmeneti időszakban minden erőmmel azon leszek, hogy a rám ruházott feladatokat kiegyensúlyozottan, pártatlanul és az ország érdekeit szolgálva végezzem”

- fogalmazott.

Arról is tájékoztatta Veszprém 02. választókerület lakóit, hogy a köztársasági elnök helyettesítésének ideje alatt országgyűlési képviselői jogait nem gyakorolhatja.

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Az Országgyűlés elnökének feladatait a törvény szerint ideiglenesen az Országgyűlés által kijelölt alelnök látja el.

Hallerné Nagy Anikó alelnök személyére irányuló előterjesztését pénteken írásban benyújtotta, amelyről az Országgyűlés a hétfői ülésén dönt – ismertette.

(MTI)