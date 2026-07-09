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Közélet Kardos Gábor Uj Péter Média

Főszerkesztőt cserél a 444

mfor.hu

Uj Péter továbbra is marad irányító szerepben a lapnál, de a főszerkesztői pozíciót Munk Veronika veszi át augusztustól. 

Új főszerkesztőt nevezett ki a 444: augusztustól Munk Veronika veszi át Uj Péter helyét. Munk az Index korábbi kiadójánál már dolgozott együtt a későbbi 444 alapítóival és számos újságírójával. „Uj Péter a 444 tásalapítójaként továbbra is kiemelt szerepet játszik a Magyar Jeti és a 444 stratégiai irányításában, és persze szerzőként is változatlanul közreműködik” – írja közleményében a kiadó. 

A Magyar Jeti Zrt. vezérigazgatója, Kardos Gábor elmondta: a piaccal együtt, sőt, azt befolyásolva hamarosan ők is változnak, és az új főszerkesztővel együtt új korszakot fognak építeni. 

Munk Veronika az ELTE-n végzett kommunikáció és szociológia szakon, később doktori fokozatot is ott szerzett médiatudományból. 2015 óta oktat az ELTE Média és kommunikáció tanszékén. Közel 18 évig dolgozott az Indexnél, a Telex alapításában is részt vett, és annak főszerkesztője, később tartalomfejlesztési vezetője lett. A 444 irányítói pozíciójába a szlovák Denník N-től érkezik, ahol innovációért és új piacokért felelős igazgató volt.

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