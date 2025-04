A Fővárosi Településterv már véleményezhető

Merre is van Budapest, azon belül pedig a Dreschler palota, a Kimpton Bem vagy a Városliget?

A „Budapest stratégia” fejezet a főváros jövőbeni fejlődési irányait mutatja be részletesebben. A hosszú távú célok között szerepel a klímatudatosság erősítése, a globális kihívásokra való felkészülés, valamint a közlekedés szemléletváltása. A megfizethető lakhatás kérdése kiemelt helyet kap, nemcsak a távlati elképzelések között, hanem a középtávú célok élén is – olyan prioritások mellett, mint az egészség és gondoskodás, a zöld átállás, valamint a fenntartható és befogadó gazdaság kialakítása.

A „Városból Otthon – Fővárosi Településterv” tervezet részletesen ismerteti Budapest hosszú távú fejlesztési elképzeléseit, a legfontosabb településfejlesztési irányelveket, az épített és természeti örökség védelmét szolgáló alapelveket, valamint a környezeti és társadalmi felelősségvállalás szempontjait – számol be róla az Építészfórum.

