Frappáns választ adott a Kutyapárt Sulyok Tamás bejegyzésmódosítására

Sulyok Tamás hivatalos Facebook-oldalán csütörtök reggel 8 óra 35 perckor jelent meg bejegyzés a szerda éjjel egy Munkácson működő amerikai, elektronikai termékeket gyártó üzemet ért orosz támadással kapcsolatban, amelyben 15 ember megsérült, köztük ketten súlyosan.

Akkor a köztársasági elnök azt írta, hogy mély együttérzését fejezi ki „a Munkácsot ért orosz rakétatámadás sérültjeinek”. Egyúttal „mielőbbi gyógyulást és teljes felépülést” kívánt nekik, és arról is írt, hogy „az orosz-ukrán konfliktus mielőbbi befejezése mindannyiunk érdeke.”

Mintegy egy órával később azonban módosította a bejegyzését: kitörölte az orosz szót, és már csak rakétatámadásról írt. Jelenleg is ez a verzió olvasható a közösségi oldalán.

Minderre a Magyar Kétfarkú Kutya Párt Facebook-oldalán így reagált:

Oroszkrém helyett krém

Sulyok Tamás bejegyzésmódosítását – más stílusban – több más ellenzéki párt is élesen kritizálta.