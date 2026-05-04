Friss diplomás orvostól a négygyerekes informatikusig – képviselők a Tisza országos listájáról

Vég Márton

A Tiszáé a valaha volt legnagyobb parlamenti frakció, a kormánypárti képviselők közül 45-en listáról kerültek be a parlamentbe. Rengeteg új nevet kell megtanulnia azoknak, akiket érdekel a politika.

A Fidesz-frakció jelentősen átalakult, míg a Tisza Párt eddig nem is volt bent az Országgyűlésben, így a frakció minden tagjának ez lesz az első ciklusa képviselőként. 

A soha nem látott felhatalmazás egyben soha nem látott felelősséget is jelent. A valaha volt legnagyobb és legerősebb frakció vezetésére Bujdosó Andrea képviselő asszonyt, az eddigi fővárosi frakcióvezetőnket javaslom

– írta Magyar Péter leendő kormányfő még április 18-án. A Tisza-frakció valóban a valaha volt legnagyobb frakció: a 141 képviselőből 96-an egyéni választókörzetet megnyerve szereztek mandátumot, 45-en viszont a Tisza Párt országos listájáról kerültek be a parlamentbe. A 96 egyéni győztest talán már valamennyire ismerhetik az emberek helyben, de a listás képviselők többségéről viszonylag keveset lehet tudni. Az sem véletlen, hogy az új kormánypárt képzéseken készíti fel az újdonsült képviselőket, hiszen május 9-től kemény törvényalkotási tempóra lehet számítani. A tét pedig nem kicsi: az Orbán-rezsim által alkotott kétharmados törvények lebontása és új alkotmányozás.

A 45 listás képviselőből öten már jól ismertek, hiszen Kapitány István, Orbán Anita, Hegedűs Zsolt, Kármán András és Melléthei-Barna Márton a képviselőség mellett miniszter is lesz a Tisza-kormányban. A többi negyven képviselő közül további ötöt teljesen találomra választottuk ki. Íme a nevek:

  1. Kincse Csongor,
  2. Gyuk Zsolt,
  3. Kalázdi-Kerekes Kinga,
  4. Schummer Orsolya,
  5. Varga Lőrinc Mihály.

Kincse Csongor már szerepelt a sajtóban, hiszen tavaly nyáron a Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Karának diplomaosztóján az ő beszéde rázta fel a közönséget. Az ünnepélyes diplomaosztón Kincse Csongor a beszédében azt mondta, hogy egy diszfunkcionális, az összedőlés szélén álló rendszerben kell majd dolgozni, ahol az egészségügyi államtitkár a kórházi fertőzések elleni harc helyett „Facebook-kommentekkel harcol”. Kincse ezután a Partizánnak egy hosszabb interjút is adott.

Gyuk Zsolt 56 éves, négygyermekes informatikus, ügyvezető és regionális koordinátor, aki több mint 25 éve él Zalaegerszegen. A személyes kapcsolatok, a meghallgatás és az egymás iránti valódi odafigyelés alapértékek számára, amelyek mentén dolgozik. Pozitív szemléletű, aki szerint a pohár mindig félig tele van; 36 éve sikeresen vezeti saját vállalkozását

– olvasható a képviselőről, aki novemberben indult a tiszás előválasztáson, de az első fordulóban kiesett. A zaol.hu cikke szerint informatikusként maga is részt vett a Tisza Világ applikáció tesztelésében. Az említett saját vállalkozás a zalaegerszegi Ramorg Kft., amely tavaly 123,2 millió forintos bevételt és 2,5 milliós profitot könyvelt el.

Kalázdi-Kerekes Kingáról annyit sikerült biztosan kideríteni, hogy erdőkertesi lakos és Pest megyei koordinátor volt.

Schummer Orsolya tavaly nyáron mutatkozott be, mint a Tisza Párt Dél-Alföldi regionális koordinátora.

Orsolya a Tisza Pártnál önkéntesként kezdte alig több mint egy éve, mára pedig három megye – Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád – regionális koordinátorává vált. Pályafutását nyelvtanárként kezdte, majd két évtizeden át a versenyszférában dolgozott menedzserként. A Tiszánál végzett önkéntes rendezvényszervezői munkája az alulról szerveződő, demokratikus hálózatépítés szép példája: elkötelezettsége, szorgalma és szakmai hozzáértése révén mára a Dél-Alföld egyik kulcsfigurája lett a Tisza Párt szervezeti életében

– derül ki a Tisza Szigetek Kiskunhalas és térsége bejegyzéséből. Baján él és a 2023-ban megalakult Talpra Baja Egyesület alelnökeként tevékenykedett, tehát már Magyar Péter 2024-es felbukkanása előtt aktív volt. Az egyesületük legfőbb célja a közélet iránti érdeklődés és a személyes felelősségvállalás iránti vágy felkeltése, valamint a helyi szervezetek és szakemberek hálózattá szervezése volt. Például aláírásokat gyűjtöttek egy bajai mozi megnyitása érdekében.

Varga Lőrinc Mihányról 2025 februárjából származik az első elérhető információ, amely szerint a Tisza agrárpolitikai kerekasztalánál bukkant fel, mint bonyhádi fiatal gazda, őstermelő és az ELTE jogász képzésének hallgatója. A Kontroll.hu cikke szerint itt elmondta, hogy szerinte a lucerna nagyon jól hasznosuló terményfajta, mert hosszú távon lehet termelni egy területen, a talajra gyakorolt hatásai nagyon pozitívak, és nagyon fontos takarmánynövényünk. Szerinte azonban mára eljutottunk oda, hogy a magyar belpiacon az állatállomány leépülése miatt ennek nincsen igazi felvevőpiaca, ezért például ő már a grazi medencébe exportálja a saját lucernatakarmányát.

