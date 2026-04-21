Friss fejlemény az MNB-s nyomozásban, Magyar Péter szerint „eső után köpönyeg”

A további nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség folytatja le.

A közlemény szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda 2025. február 10-én rendelt el nyomozást az Állami Számvevőszék feljelentése alapján a Magyar Nemzeti Bankot érintő ügyben. „A büntetőeljárási törvény a nyomozást két részre osztja: felderítési és vizsgálati szakaszra, ahol a ”választóvonalat„ a gyanúsítotti kihallgatás jelenti. A felderítési szakaszban a nyomozás ura a nyomozó hatóság. Ilyenkor a nyomozás tervezése, a nyomozási cselekmények ütemezése, a gyanúsítás a nyomozó hatóság feladata és felelőssége” – ismertették.

Mint rámutattak, az ügyészség a nyomozás ezen szakaszában kizárólag a nyomozati cselekmények törvényességét vizsgálhatja, a büntetőeljárási törvény nem teszi lehetővé, hogy nyomozati cselekmények elvégzésére utasítást adjon vagy a nyomozás menetét célszerűségi szempontok alapján meghatározza. A Legfőbb Ügyészség közölte: a Fővárosi Főügyészség rendszeresen kért tájékoztatást az ügyben a nyomozó hatóságtól, hogy törvényességi felügyeleti jogait gyakorolni tudja. A nyomozó hatóság legutóbbi tájékoztatása alapján arra a következtetésre jutott, hogy – az eddig elvégzett nyomozati cselekményeket is figyelembe véve – a továbbiakban a nyomozás szakszerűsége és időszerűsége ügyészségi nyomozás keretében biztosítható.

Minderre tekintettel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész rendelkezése nyomán a Legfőbb Ügyészség – a büntetőeljárási törvény által biztosított lehetőségével élve – kedden úgy határozott, hogy a nyomozást ügyészségi hatáskörbe vonja, és az ügyben a továbbiakban a Központi Nyomozó Főügyészség jár el – olvasható a közleményben.

„Eső után köpönyeg” – kommentálta Magyar Péter leendő miniszterelnök kedden a Facebookon a hírt.

Magyar Péter azt írta: a legfőbb ügyész megvárta, míg a jegybank kirablói lelépnek „a lopott szajréval”. „Semmit nem tett. Aztán egy év késéssel az ügyészséghez vonta a nyomozást…Eső után köpönyeg” – olvasható a Tisza Párt elnökének bejegyzésében. A kommentmezőben a politikus felszólította követőit, osszák meg a posztot, „hogy az ügyészséghez és Dubajba is eljusson”.

 

(MTI)

 

Állítólag megvan a Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetője

Az Index információi szerint Császár Dániel lehet a Tisza által ígért vagyonvisszaszerzési hivatal vezetője, aki jogászként korábban a Miniszterelnökségen dolgozott, majd az üzleti életben és Magyar Péter környezetében is feltűnt. Arról is értesült a lap, hogy a legnagyobb eséllyel Kövesdy Attila lesz az új Pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára. 

