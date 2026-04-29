Friss: most fújja el a választás utószele a DK-t

Az április 12-én rendezett országgyűlési választáson a Demokratikus Koalíció (DK) összesen valamivel több mint 70 ezer szavazatot kapott. Ez egyébként alig több mint egy átlagos Magyar Péter bejegyzés lájkjainak a száma, de a meghatározó egy százalékos szintet is éppen csak karcolja felülről az NVI adatai szerint.

Ebben a helyzetben érkezett a 444-hez az az információ Soós Henriettától, a DK eddigi sajtóreferensétől, hogy

„ahogy sokan tudjátok, a Demokratikus Koalíció jelenlegi működési formájában megszűnik”

A Gyurcsány Ferenc korábbi miniszterelnök által alapított párt alkalmazottainak április 13-án felmondtak – folytatja a levelet megjegyezve, hogy május közepétől ő sem áll a párt alkalmazásában.