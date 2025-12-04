3p

Közélet Alkotmánybíróság parlament Választás 2026 Sulyok Tamás

Fű alatt átírna egy fontos törvényt az Orbán-kormány – már a vereségre készülnek?

mfor.hu

Sulyok Tamással kapcsolatban módosítanának.

„A Fidesz a hatalom elvesztésére készül!”

- indítja erős felütéssel Tordai Bence párbeszédes országgyűlési képviselő csütörtök délelőtti Facebook-posztját. A képviselő arról számol be, hogy „az utolsó pillanatban” nyújtottak be fideszes képviselők törvénymódosítást az országgyűlés Törvényalkotási Bizottságához, ami Tordai értelmezése szerint

a fideszes mélyállamot erősíti a választás után várható új, tiszás + független többségű Országgyűléssel szemben”.

"A parlament jelenleg jogosult kimondani a köztársasági elnök (praktikusan a fideszes Sulyok Tamás) akadályoztatását – ezt akarja most meggátolni a Fidesz egy módosítóval.

A javaslat szerint a jövőben a Fidesz-hű tagokkal teletömött Alkotmánybíróság előzetes jóváhagyása kell ahhoz, hogy hatályba lépjen az Országgyűlés határozata a köztársasági elnök akadályoztatásáról"

- magyarázza a képviselő, aki szerint ezzel a Fidesz arra készül, hogy ellenzéki, de nem kétharmados győzelem esetén meggátolja „a NER eltakarításának a beteljesítését.

Ehhez képest a módosítási javaslat indoklásában a következő szerepel. „Az Alaptörvény 14. cikke a köztársasági elnök átmeneti akadályoztatásának alapvető szabályait åIlapițja mẹg. Ezekhez az alapelvi szintű rendelkezésekhez kapcsolódoan ugyanakkor ezidáig nem születtek meg azok a törvényi szintů részletszabályok, amelyek – figyelembe véve a köztársasági elnök közjogi jogállását és a hatalommegosztás rendszerében betöltött önálló, más hatalmi ágaktól elkülönülő alkotmányos szerepét is – egyértelmů jogalkalmazási kereteket biztosítanak egy esetleges akadálvoztatás felmerülése esetére.”

A Javaslat – figyelemmel arra, hogy a köztársasági elnök átmeneti akadályoztatása tényének esetlegesen téves, az Alaptörvényben foglaltak megsértésével törtênő megállapitása az államszervezet demokratikus müködése szempontjából kiemelkedő mértékü közjogi zavart keletkeztetne, amelynek az elhárítására nincs kialakított eljárásrend – egyértelművé teszi, hogy az Alkotmánybiróság az Országgyűlés e tárgykörben meghozott határozatát soron kivül megvizsgálja az Alaptörvénnyel való összhang fennålása szempontjából.

Ez a megoldas nem példa néküli az Országgyűlés döntései tekintetében, továbbá illeszkedik az Alkotmánybiróság feladat-és hatáskörébe is."

Tény viszont, hogy a Törvényalkotási Bizottság csütörtök 13 órakor kezdődő ülésén már dönt is a módosítás napirendre vételéről.

