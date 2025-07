Füllentett Orbán Viktor Tusványoson? Nagy Tisza-előnyt mérhetett egy kormánypárti kutatóintézet

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Az újságíró úgy véli, hogy ehelyett „a kormánypárti kutatócégek vagy elhallgatják az eredményeket, vagy igen kétséges módszertanokat alkalmaznak – eltérve a független kutatások szakmailag bevett módszertanától –, hogy azt a képet tudják fenntartani, miszerint továbbra is a Fidesz vezet.”

Egy ilyen hátrány alapján „elég nehéz elképzelni, hogy a Fidesz hogyan tudna mégis 106-ból 80 körzetet megnyerni, ahogy azt Orbán most állította”, tette hozzá Panyi Szabolcs.

