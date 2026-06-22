Furcsa állapotokat láthatnak az autósok a magyar benzinkutakon

Kedden nem változik sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára – írja a holtankoljak.hu. A múlt heti jelentős, közel 30 forintos árcsökkenést a nemzetközi olajpiaci folyamatok és a kedvezőbb forintárfolyam tette lehetővé, amelyet a Mol több egymást követő nagykereskedelmi árcsökkentéssel érvényesített.

A szakportál emlékeztetett, június 22-én az átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 590 forint/liter

Gázolaj: 611 forint/liter

Ezzel tehát az átlagárak már a védett árak alatt járnak, amely a 95-ös benzin esetében 595 forint/liter, míg a gázolajnál 615 forint/liter. A védett árak kivezetése napokon belül megtörténhet, mint cikkünkben írtuk, akár már kedden dönthet róla az Országgyűlés:

Kapcsolódó cikk Akár már kedden dönthetnek a védett árak kivezetéséről Rendkívüli eljárásban tárgyalják.

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