Közélet Európai Unió Oroszország Szankció Szijjártó Péter

Furcsa öltözetben árulta el legnagyobb sikerét Szijjártó Péter

mfor.hu

A Tranzit fesztiválon szólalt fel a külügyminiszter.

Az Európai Unió mélyrepülésének legfőbb oka, hogy a közösséget most egy háborúpárti, szélsőségesen liberális és a sikertelensége miatt frusztrált politikai elit uralja – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a tihanyi Tranzit fesztiválon.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy az emberiség rendkívüli éven van túl, a világ sok kihívással néz szembe, miközben ez az utóbbi időszak egyértelműen Európa drámai vesszőfutásáról szólt, a kontinens minden egyes sorsfordító globális változásnak a vesztesei közé tartozik.

Aláhúzta, hogy Európa világgazdasági és világpolitikai jelentősége is rendkívül meggyengült, ahogyan földbe állt a versenyképessége is, amit mutat, hogy az európai gazdaság gerincét adó kulcsiparágakban éllovasból középmezőnybeli szereplővé váltak a kontinens vállalatai.

Kiemelte, hogy miközben az Európai Unió egy békeprojektként pattant ki az alapító atyák fejéből, mára Európa a háború kontinensévé vált. „Európa szívében két európai ország vív egymással háborút úgy, hogy a kontinens maradék részének döntő többsége a háború csitítása helyett marmonkannákkal hordja a dízelolajat a tűzre” – fogalmazott.

„Ide vezettek a brüsszeli vezetők hibái, ide vezettek személyesen Ursula von der Leyen bizottsági elnök drámai hibái, és ide vezettek az európai háborúpárti mainstream politikai elit vezetőinek drámai hibái” – mondta.

„Mára az Európai Unió tartalmában, szimbolikájában és külsőségeiben is megszűnt komolyan vehető világpolitikai tényező lenni”

- tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ebben a helyzetben a kormány feladata megvédeni Magyarországot, a magyar gazdaságot, a magyar embereket az EU mélyrepülésének negatív hatásaitól, ehhez pedig meg kell érteni először is, hogy mi a bajok eredője.

„Szerintem a legnagyobb baj az, hogy az Európai Uniót ma egy extrém liberális, háborúpárti, a sikertelensége miatt alapvetően rendkívül frusztrált és a valóság helyett különböző őrültségeket a döntéseinek alapjává tévő elit uralja” – vélekedett.

Sérelmezte, hogy ez a vezetés mostanra elszigetelte Európát a világpolitika legjelentősebb szereplőitől, átideologizálta, átpolitizálta a világ legfizikaibb és legracionálisabb kérdéseit, így például a gazdaságot és az energiaellátást, illetve folyamatosan akadályozza a béketeremtést a kontinensen.

Kifejtette, hogy számos európai vezető az utóbbi nyolc évben abban versenyzett, hogy ki tud bunkóbb megjegyzést tenni Donald Trumpra azért, hogy kielégítse a médiatérképet uraló liberális médiumokat, és ez most visszaütött.

Szijjártó Péter a Tranzit színpadán 2025. augusztus 29-én
Szijjártó Péter a Tranzit színpadán 2025. augusztus 29-én
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Elhibázottnak nevezte az EU Kína-politikáját is, mondván, hogy hatalmas félreértés az, hogy a közösség rendszerszintű riválisnak minősítette a távol-keleti országot, mivel inkább az együttműködésre kellene fókuszálni.

Bírálta az Oroszországot sújtó szankciókat is, amelyek a szavai szerint kudarcot vallottak, illetve nagyobb károkat okoztak az európai országoknak.

„A brüsszeli politikai elit elszigetelte az Európai Uniót a világpolitikában. Ehhez képest itt vagyunk mi Európa szívében, európai uniós tagországként mi vagyunk az egyetlen ország Európában, amely mindazon országokkal és térségekkel, amelyektől az Európai Unió elszigetelte magát, racionális, kölcsönös, tiszteletre alapuló és kölcsönös előnyöket jelentő együttműködésre vagyunk képesek” – szögezte le.

„Én ezt tartom az elmúlt tizenöt év magyar külpolitikai stratégiája szempontjából az egyik legnagyobb sikernek, hogy Magyarország az Európai Unió és a NATO tagjaként, egy nem túl nagy, közép-európai, szárazföld által körülzárt országként megtartotta magának azt a képességet, hogy a világpolitika legmeghatározóbb szereplőivel kölcsönös tiszteleten alapuló, kölcsönös előnyökre irányuló, normális együttműködést tudott fenntartani”

- folytatta.

A miniszter végül érintette az ukrajnai háborút is, és arról számolt be, hogy a magyar kormány óriási, józan ésszel sokszor felfoghatatlan nyomás alatt áll, hogy megváltoztassa a békepárti politikáját. „És ez a nyomás nemcsak hogy maradni fog rajtunk, hanem a következő időszakban még drámai mértékben nőni is fog. De én azt gondolom, hogy ahogy eddig ki tudtunk tartani, a jövőben is menni fog. Ki fogunk tudni maradni a háborúból, fenn fogjuk tudni tartani a gazdasági semlegesség stratégiáját” – közölte.

„A kérdés, hogy Magyarország ezt meddig tudja megtenni. És erre a válasz az, hogy az a választásokon múlik. Mert amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig ki tudunk maradni a háborúból, és fenn tudjuk tartani a gazdasági semlegességet. Amint egy bábkormányt ültet Brüsszel ide Budapestre, mindez a múlté, Magyarországot beleviszik a háborúba, pillanatok alatt átnyomják a migrációs paktumot, pillanatok alatt benyomják az ukránokat az Európai Unióba, és búcsút mondhatunk a családvédelmi és gyermekvédelmi intézkedéseknek is”

- sorolta.

„A helyzet az, hogy ránk egyfajta egzisztenciális veszélyként tekint a liberális mainstream Brüsszelben, ezért a jövőben is mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy eltakarítsanak minket” – összegzett.

(MTI)

