Futball klubigazgató lett az államtitkár fia

Tállai András fideszes országgyűlési képviselő fiát, ifjabb Tállai Andrást nevezték ki a Mezőkövesd Zsóry SE klubigazgatói posztjára – írja a Borsod24. Az egyesület elnöke hosszú ideje idősebb Tállai András, az Agrárminisztérium államtitkára, Mezőkövesd korábbi polgármestere.

A klubnak eddig nem volt igazgatója, a posztot a mostani kinevezéssel együtt hozták létre, így ifj. Tállai az első, aki betölti ezt a pozíciót – november 1-jétől határozatlan időre kapta meg a státuszt, az egyesület szerint ezzel „tovább erősítve a klub szakmai és szervezeti stabilitását”.

Az idősebb Tállai András az Orbán-kormányok egyik nagy túlélője, ha a munkaköreinek számát nézzük, ő maga büszkélkedett el azzal, hogy már a nyolcadik államtitkári kinevezését vette át 2025. január 1-jén.