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Gajdos László is fontos információt osztott meg a vízhasználatról

mfor.hu

Tudatos vízhasználatot kér a miniszter.

A vízfogyasztás 9 százalékkal csökkent az elmúlt napokban – közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdán a Facebook-oldalán. Gajdos László azt írta, hogy a közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami lényeges biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek.

Jelezte, hogy péntek éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben, így most jönnek a legkritikusabb napok. Hozzátette: ahhoz, hogy minden háztartásban továbbra is zavartalan legyen az ivóvízellátás, most különösen fontos, hogy továbbra is odafigyeljünk a tudatos vízhasználatra.

(MTI)

 

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