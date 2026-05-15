5p
Közélet A hét margójára Fidesz Tisza Párt Magyar Péter Orbán Viktor

Game on! Innen indul a Magyar-kormány

Csabai Károly
Csabai Károly
pénzügyi szakközgazdász, főszerkesztő

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a héten megalakult a Magyar-kormány, amelyet Orbán Viktor stílszerűen „köszöntött” – úgy, ahogy azt az utóbbi tizenhat évben megszokhattuk tőle, s ami a történelmi vereségéhez vezetett. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Hosszú idő – azt nem mondom, hogy a szállóigévé, jobban mondva -kifejezéssé vált tizenhat év, de minimum több mint egy évtized – után végre nem rosszkedvvel jöttem haza a külföldi utamról. Persze, az nem jó, ha véget ér egy szabadság – pláne ha az tartalmas, jó élményekkel teli és kikapcsol –, de pusztán emiatt még nem lett volna szabad szomorúnak lennem az utóbbi években. Inkább az keserített el, ami itthon fogadott, a permanens politikai kampány, a gyűlöletet, utálatot árasztó kormányzati plakátháború.

A Fidesz április 12-ei vereségével ennek is vége szakadt. Elképesztő, hogy az ember milyen hamar – az én esetemben ez néhány napot jelent – hozzászokik a jóhoz, ahhoz, hogy nem botlik lépten-nyomon a negatív energiákba. Jobban mondva, visszaszokik, hiszen azért a rendszerváltás után is bőven voltak olyan évek, amelyek még viszonylagos nyugalomban teltek el. Voltak ugyan politikai ellenfelek, de nem váltak még ellenségekké.

Ebbe a néhány hétig tartó kegyelmi állapotba rondított bele Orbán Viktor a héten a Facebook-oldalán közzétett kétperces, 15 pontos videós gyorsleltárjával. Már annak első mondatával: „Magyarország kormányát mától egy liberális kormány vezeti, a leköszönő nemzeti kormány pedig elkészítette a leltárt.”

Ez pontosan ugyanolyan kirekesztő állítás, mint amilyenekkel évtizedeken keresztül úton-útfélen találkoztunk. Nevezetesen, hogy csak a Fidesz (meg hű szövetségese) nemzeti, az összes többi, uszkve 7,5-8 millió magyar nem az.

Ráadásul ténybeli tévedést is ejtett a leköszönt miniszterelnök – bár ez a legkevésbé lepett meg, hiszen különösen az utolsó ciklusában ezektől hemzsegett az ő és kormánya tevékenysége. Liberálisnak nevezni a Magyar Péter vezetésével hivatalosan kedden megalakult kabinetet – jó, jó, tudom, hogy mi ezzel Orbán szándéka, de akkor is – olyan messze áll az igazságtól, mint Makó Jeruzsálemtől. Hiszen a 16 miniszterből jó, ha kettőt lehet illetni a liberális jelzővel – a Miniszterelnökséget vezető Ruff Bálintot, valamint a Gyermek- és Oktatásügyi Minisztériumot irányító Lammert Juditot. Ami pontosan tükrözi Magyar azon, többször is hangoztatott szándékát, hogy az ő kormányát ne lehessen besorolni se balra, se jobbra, minden magyar miniszterelnöke szeretne lenni.

Persze hallottunk már ilyet mástól is. Egészen pontosan a közvetlen elődjétől, Orbántól. Aztán mi lett belőle. Remélem, Magyarral soha nem lesz ez a helyzet.

Egyszeri alkalom: Magyar Péter és Orbán Viktor kezet fog – a kép nem április 12-e után készült
Egyszeri alkalom: Magyar Péter és Orbán Viktor kezet fog – a kép nem április 12-e után készült
Fotó: Európai Parlament / Alain Rolland

Bizakodásra adhat okot, hogy kormánya nem szinte csak és kizárólag politikusokból áll majd, ahogyan az előző négy kabineté – azért írtam, hogy szinte, mert például Nagy István azért konyított az agráriumhoz, és az elején még Nagy Márton is, ő csak később vedlett át –, hanem szakértőkből, nem éppen szép kifejezéssel: technokratákból.

A névsor láttán nekem a 2009-2010 közötti Bajnai-kormány jutott az eszembe. Akkor álltak a tárcák élén a szakmájukban már bizonyított és ahhoz értő emberek. S a feladatuk is valami hasonló, rendbetenni azt, amit az elődjeik elszúrtak, kvázi száznyolcvan fokos fordulatot végrehajtani. Annyi különbséggel, hogy tizenhét éve Bajnaiéknak egy év jutott – nem is akartak többet, de ha akartak volna is, aligha nyerhettek volna a 2010-es választásokon, annyira elszúrta Gyurcsány Ferenc és csapata a baloldaliak és a liberálisok renoméját.

Most legalább négy éve biztosan lehet a Magyar-kormánynak, amelynek szerencsére most nem egy világgazdasági válság utáni helyzetben kell rendet tennie. Bár az évek óta stagnáló magyar gazdaságot, az egészségügy, az oktatás, a közlekedés (a sor hosszan sorolható) helyzetét látva, most is van dolog bőven.

Merthogy ne higgyenek Orbán 15 pontból álló sikerleltárjának! Például annak második pontjának, miszerint Magyarország gazdasági növekedése ma a második legmagasabb az Európai Unióban (tessék, újabb nem tényszerű állítás). Érdekes, valahogy az infláció nem került fel a lajstromba – nem is kerülhetett, elnézve annak 2023 eleji negatív uniós rekordszintjét, amelyet aztán 2025 elején sikerült beállítani.

De hagyjuk is a múltat! Nézzünk inkább előre, adjuk meg az új kormányoknak járó száznapos türelmi időt! Amit megkaptak (legalábbis tőlem biztosan) az előző kabinetek is.

Ami persze nem jelenti azt, hogy közben ne lenne szabad kérdezni, kritizálni, véleményt mondani. Hiszen negyedik hatalmi ágként ez is a feladata a médiának. Csak remélni tudom, hogy e tevékenységünket hatékonyabban tudjuk gyakorolni, mint az elmúlt tizenhat évben.

Mert ez is a demokrácia egyik alapvető feltétele.

A rovat korábbi cikkeit itt olvashatják.

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt logója

Felmondták a Kutyapárt székhelyének bérleti szerződését, egy raktárba pakolnak át

Hiába fizették a bérleti díjat, felmondták a BVSC sporttelepén található székhelyre a Magyar Kétfarkú Kutya Párt bérleti szerződését. Szeptemberig talány, hogy mi lesz a párttal.

Kiderült, ki lehet Kapitány István jobbkeze a minisztériumban

Kiderült, ki lehet Kapitány István jobbkeze a minisztériumban

Energetikai államtitkár lehet Tótth András, aki korábban az MVM vezérigazgató-helyettese volt. Akár ő, akár más tölti be a pozíciót, nem lesz egyszerű dolga: Paks II., a rezsicsökkentés és az orosz energiafüggőség mellett számos más üggyel is foglalkoznia kell.

A Belügyminisztériumban folytathatja Szabó Bence

A Belügyminisztériumban folytathatja Szabó Bence

Ő lesz a rendőrök hangja a kormányzati intézményben.

Magyar Péter, miniszterelnök. Vitézy Dávid, beruházási és közlekedési miniszter, Pósfai Gábor, belügyminiszter.

Hétvégente látogatható lesz a Karmelita és ezen a hétvégén a korábbi Miniszterelnöki Kabinetiroda épülete is

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a Karmelita kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, mert oda a Szociális és Családügyi Minisztérium munkatársai fognak beköltözni.

Magyar Péter miniszterelnök a Miniszterelnökség épülete előtt

Magyar Péter: „Szégyelljék magukat, hogy ezt művelték az országgal!” (videó)

A csütörtöki kormányzati átadás-átvételről egy 12 perces videót rakott fel közösségi oldalára a miniszterelnök. Magyar Péter a távozó Orbán-kormány minisztereit azzal szembesítette, hogy a vesztes választás tudatában is újabb és újabb szerződéseket kötöttek.

Tényleg veszélyes lehet a védett üzemanyagár?

Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István energetikai és gazdasági miniszter is ráerősített az üzemanyagok védettáras intézkedésére. Tévesen?

Kapitány a fedélzeten – felszabadították a stratégiai kőolajkészlet egy részét

Kapitány a fedélzeten – felszabadították a stratégiai kőolajkészlet egy részét

A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági kőolajtermék-készletből. Így marad „jóárasított” a hazai üzemanyag. 

A fideszesek többsége nem mondatná le Orbán Viktort a vereség után

A fideszesek többsége nem mondatná le Orbán Viktort a vereség után

A válaszadók kétharmada, a Fidesz-szavazók csaknem háromnegyede ragaszkodik a volt miniszterelnökhöz a 21 Kutatóközpont felmérése szerint, amelyet a Telex rendelt meg. 

Visszakerülnek a Szépművészeti Múzeumba a Nemzetgazdasági Minisztériumból a festmények

Visszakerülnek a Szépművészeti Múzeumba a Nemzetgazdasági Minisztériumból a festmények

Tanács Zoltán visszaviteti a Szépművészeti Múzeumba az onnan kölcsönzött festményeket az egykori Nemzetgazdasági Minisztérium épületéből, amely a jövőben a Tudományos és Technológiai Minisztériumnak ad helyet – derül ki a miniszter csütörtöki Facebook-bejegyzéséből.

Magyar Péterék rábólintottak: ez lesz a távozó miniszterek végkielégítésének sorsa

Magyar Péterék rábólintottak: ez lesz a távozó miniszterek végkielégítésének sorsa

A kormányváltás újabb fontos lépése.  

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa


Így léphetnek szintet a kkv-k.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG