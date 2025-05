Garancsi István megdöbbentő ajánlatot tett – erre tényleg senki sem számított

„Ezért – egyetértve Veled – a jövővel szeretnék foglalkozni. Ismételten felajánlom a Városnak a klubot 1 Ft-os vételár fejében. Meggyőződésem, hogy a tegnapi álláspontodat megismerve ennél jobbat nem is tehetnék. Tisztában vagy azzal, hogyan kell tulajdonosként irányítani, biztosítani tudod a városi összefogást, lesz idő a későbbi, általad elfogadható tulajdonossal való megállapodásra, nem beszélve arról, hogy a klubnévből eredő problémát is lehetőséged lesz orvosolni.

