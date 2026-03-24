Gáspár Bea elbukott, de megint a TV2 nevetett a végén

A kereskedelmi csatornák nem változtattak a hétköznapi főműsoridőben az elmúlt hetekben megszokott programon, így ugyanazok a műsorok csaptak össze. Az RTL-en a Pokoli rokonok a teljes lakosság körében (4 évnél idősebbek) epizódonként átlagosan 457 ezer nézőt érdekelt, ami nagyjából megfelel annak a szintnek, amit a teleregény tud. A 18-59 évesek, azaz a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos korcsoport körében 214 ezren nézték átlagosan 15,1 százalékos közönségarány mellett. Az RTL egyébként nemrég arról döntött, hogy a Horvátországból adaptált, rivális családok harcát bemutató napi sorozatból az átlagos elért teljesítmény ellenére sem kér többet, így a Pokoli rokonok jelenlegi évadjával véget fog érni.

A csatorna az este második felében ezúttal is az Ingatlanvadászok ingatlankeresős adást adta, ez részben feltehetőleg a késői kezdésnek köszönhetően nem tudott kiugró számokat hozni, és ezúttal átlagosan 238 ezer nézőt vonzott.

A TV2 elégedett lehetett a főzővetélkedő Séfek séfe teljesítményével, amely utolsó hetében is 640 ezer főt hozott részenként a teljes lakosság körében, míg a kiemelt kereskedelmi korcsoportban átlagosan 336 ezren követték 26,1 százalékos közönségarány mellett. A Mikula Patrik győzelmével záruló döntő a 18-59 évesek körében olyannyira jól ment, hogy a hét legjobbja lett: 376 ezer nézőt érdekelt rendkívül erős, 28,7 százalékos közönségarány mellett.

Nem volt jó hete a Ferencvárosnak

A Ferencváros a portugál Braga ellen a visszavágón már vereséget szenvedett, így megakadt a történelmi menetelés az Európa Ligában, a csapat nem jutott be a negyeddöntőbe – a szomorú pillanatokat 261 ezren figyelték a készülékek előtt. A szereplés így is igencsak kifizetődő volt, erről ebben a cikkünkben olvashat:

A Fradi a magyar bajnoki keretében is pályára lépett, a Kisvárda ellen játszott 1-1-es döntetlent pedig 233 ezren nézték.

Az angol bajnokságban a Liverpool a Brighton & Hove Albion csapatával mérkőzött meg, itt Kerkez Milos gólja sem volt elegendő a győzelemhez, és végül 2-1-re kikapott a Liverpool. Egy spanyol házirangadó is befért a legnézettebb műsorok közé, a Real Madrid és Atletico Madrid gólgazdag összecsapásán született 3-2-es eredményt 135 ezren figyelték.

Gáspár Beáék búcsúztak a héten a legjobb számokat hozó műsorban

Fotó: TV2 Sajtószoba

Mi történt a hétvégén?

A hétvégén nem változott a menetrend az egy héttel korábbi felálláshoz képest, így ismét ugyanazok a szórakoztatóműsorok kerültek szembe egymással. Szombaton az RTL-en az A mi kis falunk új évadjának friss epizódját 549 ezren követték. Az előző heti eredményhez képest viszont újdonság volt, hogy a csatornák harcában a mérleg az RTL javára billent, a TV2-n adott Kincsvadászok – VIP 485 ezer nézőig jutott.

A hét legjobb eredményére a teljes lakosság körében ezúttal vasárnapig kellett várni. A magyar celebélet szinte minden szegletéből összeválogatott szereplőkkel futó A nagy duett ismét tarolt a TV2-n, az adást, amelyben ezúttal a Gáspár Bea-Peter Šrámek páros esett ki, 726 ezren nézték, így könnyedén megnyerte a heti versenyt is.

Az RTL-n a kihívó ezúttal is a Cápák között volt, amely a teljes lakosság körében 338 ezer nézőig jutott, ami nem nevezhető erős eredménynek.

Így alakult a heti végeredmény

Bár szombaton az A mi kis falunk életjelet adott, továbbra is jelentős a TV2 fölénye mind a hétköznapokon, mind a hétvégén, és ez a számokban is egyértelműen meglátszik. A 18-59 évesek körében, a főműsoridőben mért, napi átlagos közönségarányok csatájában a TV2 21,1 százalékos közönségarányt ért el, szemben az RTL 14,4 százalékával.