4p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Gáspár Bea elbukott, de megint a TV2 nevetett a végén

Kollár Dóra
A 12. hét nézettségi adataiban nem avattak új győztest.

A kereskedelmi csatornák nem változtattak a hétköznapi főműsoridőben az elmúlt hetekben megszokott programon, így ugyanazok a műsorok csaptak össze. Az RTL-en a Pokoli rokonok a teljes lakosság körében (4 évnél idősebbek) epizódonként átlagosan 457 ezer nézőt érdekelt, ami nagyjából megfelel annak a szintnek, amit a teleregény tud. A 18-59 évesek, azaz a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos korcsoport körében 214 ezren nézték átlagosan 15,1 százalékos közönségarány mellett. Az RTL egyébként nemrég arról döntött, hogy a Horvátországból adaptált, rivális családok harcát bemutató napi sorozatból az átlagos elért teljesítmény ellenére sem kér többet, így a Pokoli rokonok jelenlegi évadjával véget fog érni.

A csatorna az este második felében ezúttal is az Ingatlanvadászok ingatlankeresős adást adta, ez részben feltehetőleg a késői kezdésnek köszönhetően nem tudott kiugró számokat hozni, és ezúttal átlagosan 238 ezer nézőt vonzott.

A TV2 elégedett lehetett a főzővetélkedő Séfek séfe teljesítményével, amely utolsó hetében is 640 ezer főt hozott részenként a teljes lakosság körében, míg a kiemelt kereskedelmi korcsoportban átlagosan 336 ezren követték 26,1 százalékos közönségarány mellett. A Mikula Patrik győzelmével záruló döntő a 18-59 évesek körében olyannyira jól ment, hogy a hét legjobbja lett: 376 ezer nézőt érdekelt rendkívül erős, 28,7 százalékos közönségarány mellett.

Nem volt jó hete a Ferencvárosnak

A Ferencváros a portugál Braga ellen a visszavágón már vereséget szenvedett, így megakadt a történelmi menetelés az Európa Ligában, a csapat nem jutott be a negyeddöntőbe – a szomorú pillanatokat 261 ezren figyelték a készülékek előtt. A szereplés így is igencsak kifizetődő volt, erről ebben a cikkünkben olvashat:

A Fradi a magyar bajnoki keretében is pályára lépett, a Kisvárda ellen játszott 1-1-es döntetlent pedig 233 ezren nézték.

Az angol bajnokságban a Liverpool a Brighton & Hove Albion csapatával mérkőzött meg, itt Kerkez Milos gólja sem volt elegendő a győzelemhez, és végül 2-1-re kikapott a Liverpool. Egy spanyol házirangadó is befért a legnézettebb műsorok közé, a Real Madrid és Atletico Madrid gólgazdag összecsapásán született 3-2-es eredményt 135 ezren figyelték.

Mi történt a hétvégén?

A hétvégén nem változott a menetrend az egy héttel korábbi felálláshoz képest, így ismét ugyanazok a szórakoztatóműsorok kerültek szembe egymással. Szombaton az RTL-en az A mi kis falunk új évadjának friss epizódját 549 ezren követték. Az előző heti eredményhez képest viszont újdonság volt, hogy a csatornák harcában a mérleg az RTL javára billent, a TV2-n adott Kincsvadászok – VIP 485 ezer nézőig jutott.

A hét legjobb eredményére a teljes lakosság körében ezúttal vasárnapig kellett várni. A magyar celebélet szinte minden szegletéből összeválogatott szereplőkkel futó A nagy duett ismét tarolt a TV2-n, az adást, amelyben ezúttal a Gáspár Bea-Peter Šrámek páros esett ki, 726 ezren nézték, így könnyedén megnyerte a heti versenyt is.

Az RTL-n a kihívó ezúttal is a Cápák között volt, amely a teljes lakosság körében 338 ezer nézőig jutott, ami nem nevezhető erős eredménynek.

Így alakult a heti végeredmény

Bár szombaton az A mi kis falunk életjelet adott, továbbra is jelentős a TV2 fölénye mind a hétköznapokon, mind a hétvégén, és ez a számokban is egyértelműen meglátszik. A 18-59 évesek körében, a főműsoridőben mért, napi átlagos közönségarányok csatájában a TV2 21,1 százalékos közönségarányt ért el, szemben az RTL 14,4 százalékával.

A DK szerdán árulja el, kiket léptet vissza

Több választókerületi jelöltjét is visszalépteti a DK vezetése. 

Közel 80 ezer választási értesítő nem ért el a címzetthez

Ezek visszaérkeztek a Nemzeti Választási Irodához

Direkt36: bedöntötték volna a Tiszát saját informatikusain keresztül

Direkt36: bedöntötték volna a Tiszát saját informatikusain keresztül

A portál szerint titkosszolgálati nyomásra szálltak rá a rendőrök a Tiszát segítő informatikusokra, miután zajlott egy gyanús művelet a párt bedöntésére

Politico: az unióban régóta tartanak a magyar kormány szivárogtatásától

Politico: az unióban régóta tartanak a magyar kormány szivárogtatásától

„Senkit sem érhet meglepetésként, hogy Orbán emberei tájékoztatják Moszkvát”, fogalmazott Donald Tusk, uniós szinten pedig megtették az óvintézkedéseket is.

Nagyon furcsa bejegyzést közölt Orbán Viktor

Nagyon furcsa bejegyzést közölt Orbán Viktor

Egyre zavarosabb Szijjártó Péter telefonjának ügye.

EU csúcs Brüsszelben - Orbán Viktor

„Az EU ebben a felállásban egy elnyomó, zsarnoki rendszer” – Olvasóink reagáltak a héten Brüsszelben történtekre

Orbán Viktor miniszterelnök a magyar energiaellátás védelmére és a nemzeti szuverenitás fenntartására hivatkozva, korábbi döntésétől eltérve Brüsszelben vétózott. Ursula von der Leyen kitart a terv mellett, olvasóink pedig elmondják, kinek van igaza – szerintük.

Itt van, mekkorát kaszált a Fradi a történelmi jó szerepléssel

Sokkal többet is kaphatott volna.

Orbán Viktor bejelentette: erről döntött a kormány az éjszaka

Orbán Viktor bejelentette: erről döntött a kormány az éjszaka

A Csehországban történtekre reagáltak.

Megvan, ki lehet a CPAC Hungary legnevesebb külföldi vendége

Megvan, ki lehet a CPAC Hungary legnevesebb külföldi vendége

Az argentin elnök is Budapestre látogat.

Chuck Norris

86 éves korában elhunyt Chuck Norris (frissítve)

A legendás amerikai színész és harcművész csütörtökön halt meg egy kórházban Hawaii szigetén.

